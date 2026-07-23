O levantamento aponta que o Acre registrou 1.929 casos de SRAG no período

Segundo a Sesacre, crianças de 0 a 9 anos e idosos acima de 60 anos seguem sendo os grupos mais vulneráveis | Foto: Reprodução

Sena Madureira está entre os municípios acreanos com maior número de notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026. De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 23/2026, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o município contabilizou 62 casos entre as semanas epidemiológicas 1 e 27 deste ano.

O levantamento aponta que o Acre registrou 1.929 casos de SRAG no período, o maior número dos últimos três anos. Em comparação, foram registrados 1.639 casos em 2024 e 1.425 em 2025, evidenciando um aumento significativo das doenças respiratórias graves no estado.

Além de Sena Madureira, os municípios com maiores índices são Rio Branco, com 811 notificações, Cruzeiro do Sul (290), Marechal Thaumaturgo (156), Mâncio Lima (100), Senador Guiomard (65) e Tarauacá (54).

Segundo a Sesacre, crianças de 0 a 9 anos e idosos acima de 60 anos seguem sendo os grupos mais vulneráveis, concentrando as maiores taxas de internação. Entre os principais agentes identificados nas amostras analisadas estão o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), rinovírus, Influenza A, Influenza A (H1N1)pdm09, SARS-CoV-2, adenovírus e metapneumovírus.

Diante do cenário, as autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação, da higienização frequente das mãos e da busca por atendimento médico em casos de sintomas persistentes, especialmente entre crianças e idosos, para evitar o agravamento do quadro clínico.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet