Senac encerra inscrições para 44 pós-graduações neste domingo

Inscrições terminam neste domingo (26)/Foto: Reprodução

Profissionais interessados em iniciar uma especialização ainda no segundo semestre têm até este domingo (26) para se inscrever nas pós-graduações oferecidas pelo Senac EAD. São mais de 44 opções de cursos, todos realizados de forma on-line.

A oferta contempla diferentes áreas do conhecimento e busca atender pessoas que precisam conciliar os estudos com o trabalho e outras atividades. O processo de inscrição é realizado exclusivamente pela internet no link: ead.senac.br/pos-graduacao.

As especializações são oferecidas pelo Centro Universitário Senac, instituição que recebeu nota máxima no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Entre as opções disponíveis estão Comunicação e Estratégias Digitais nas Organizações, Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Gestão de Big Data e Business Analytics, Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Gestão de Vendas e Negociação e Tecnologias na Aprendizagem.

Descontos podem chegar a 30%

O Senac disponibiliza condições diferenciadas de pagamento. Benefícios institucionais e regionais podem ser combinados, desde que o desconto total não ultrapasse 30% do valor da especialização.

Alguns cursos também participam de uma campanha nacional com abatimento de até 28%. As condições variam conforme a formação escolhida e devem ser consultadas pelo candidato antes da matrícula.

Quem pode participar

As vagas são destinadas a pessoas que concluíram um curso superior reconhecido pelo MEC. Para confirmar a matrícula, o candidato deve apresentar diploma registrado, documento de identidade, CPF e foto 3×4 recente em formato digital.

Quem ainda não recebeu o diploma poderá entregar certificado ou declaração de conclusão emitida há, no máximo, um ano. Posteriormente, será necessário apresentar o documento definitivo para receber o certificado da pós-graduação.

A matrícula será confirmada após o aceite eletrônico do contrato e o pagamento da primeira parcela. A relação completa dos cursos, as regras e o edital estão disponíveis na página oficial da pós-graduação do Senac EAD.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Senac