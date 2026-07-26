Senai oferece salários de até R$ 5,7 mil em seletivo no Acre; veja

Seleção contempla dez áreas profissionais/Foto: Reprodução

Profissionais com formação de níveis médio, técnico ou superior podem participar do novo processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Acre (Senai-AC). A seleção formará cadastro de reserva para futuras contratações em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O cadastro contempla dez áreas profissionais, com remunerações entre R$ 3.851,38 e R$ 5.702,38. Os contratados também terão acesso a vale-alimentação, plano de saúde e seguro de vida.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até 28 de julho. Conforme o edital, o cadastro será encerrado às 23h59, no horário de Brasília — 21h59 no Acre.

Áreas contempladas

As oportunidades estão distribuídas entre atividades industriais, educacionais e tecnológicas. O processo inclui funções ligadas às seguintes áreas:

Vestuário;

Automotiva;

Construção civil;

Eletrotécnica;

Panificação e confeitaria;

Segurança do trabalho;

Tecnologia da informação;

Telecomunicações;

Pedagogia;

Psicologia escolar.

Entre as funções previstas estão instrutores, técnico em tecnologia da informação, analista de educação e psicólogo escolar. A formação e a experiência exigidas variam conforme o cargo escolhido.

Contratação dependerá da demanda

O processo seletivo não oferece vagas para convocação imediata. Os candidatos aprovados passarão a integrar um cadastro de reserva e poderão ser chamados durante o período de validade da seleção, conforme a necessidade do Senai-AC.

Quando houver convocação, o vínculo será estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A validade do processo será de 12 meses, com possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período.

Seleção terá quatro etapas

A avaliação dos candidatos será dividida em análise curricular e de títulos, prova objetiva on-line, entrevista individual e prova prática para as funções de instrutor.

A prova objetiva está prevista para 11 de agosto e terá questões de Língua Portuguesa, Informática, Regimento do Senai e Conhecimentos Específicos. A avaliação deverá ser feita em computador ou notebook com câmera, microfone e conexão com a internet. Celulares e tablets não serão aceitos.

Para os cargos de instrutor, a etapa prática consistirá na apresentação de uma aula sobre tema definido pela organização. A divulgação do resultado final está prevista para 31 de agosto.

As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site da Concepção Consultoria, responsável pela organização do processo seletivo.