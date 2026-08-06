SENAR apresenta nova fase da assistência ao produtor rural

Apresentação foi realizada na Casa do Produtor. — Foto: Reprodução

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (SENAR/AC) apresentou, na última quarta-feira (5), durante a Expoacre 2026, as mudanças na metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que passa a ser chamada de ATeG de Excelência. A nova proposta amplia o acompanhamento oferecido aos produtores rurais e busca tornar o atendimento mais personalizado e eficiente.

A apresentação foi realizada na Casa do Produtor e reuniu representantes de sindicatos rurais, empresas prestadoras de serviços, profissionais credenciados e interessados em atuar na assistência técnica. O encontro teve como objetivo apresentar o novo formato e preparar os participantes para a implantação da metodologia no estado.

A principal mudança está na ampliação do acompanhamento ao produtor, que passa a ocorrer em três etapas: Pré-ATeG, ATeG e Pós-ATeG. O novo modelo permitirá identificar melhor o perfil e as necessidades de cada produtor, acompanhar sua evolução durante o atendimento e avaliar os resultados obtidos após o ciclo de assistência.

Segundo a coordenadora da ATeG do SENAR/AC, Stefanye Torres, a reformulação busca melhorar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer a participação dos produtores em todas as fases do processo.

“Teremos um olhar ainda mais atento para a qualidade dos serviços prestados, o engajamento dos produtores e a evolução das atividades desenvolvidas nas propriedades. Também será possível monitorar melhor as necessidades de cada público e oferecer um atendimento mais adequado à realidade encontrada no campo”, explicou.

Na etapa de Pré-ATeG, será realizado o levantamento inicial e a preparação dos produtores que participarão do programa. Durante a ATeG, os participantes receberão acompanhamento técnico e gerencial periódico nas propriedades. Já a fase de Pós-ATeG permitirá avaliar os resultados alcançados e dar continuidade ao desenvolvimento dos produtores após o encerramento do ciclo principal.

Para o engenheiro-agrônomo e técnico de campo da cadeia da mandiocultura, Jorge Luiz Melo, o novo modelo pode contribuir para um acompanhamento mais eficiente desde o início do trabalho.

“A seleção e o conhecimento prévio dos produtores que serão atendidos terão um impacto positivo no nosso trabalho. Isso ajuda o técnico a compreender melhor cada realidade e aumenta as possibilidades de evolução. O que queremos é ver o produtor se aperfeiçoar, melhorar sua atividade e crescer”, afirmou.

O profissional também destacou que a implantação representa um novo desafio para os técnicos envolvidos, mas avaliou que a mudança deve qualificar ainda mais a assistência oferecida.

“Estamos preparados para acompanhar essa transição e levar o melhor atendimento possível ao produtor rural”, acrescentou.

A integração entre os participantes da cadeia de assistência técnica também é um dos pilares da nova metodologia. O representante da empresa Tech Agro, Neves Santos, destacou que o novo formato apresenta uma atuação mais conectada entre sindicatos, técnicos, SENAR e empresas parceiras.

A empresa atua como prestadora de serviços do SENAR/AC na ATeG desde 2020.

“Já trabalhávamos com uma metodologia estruturada, mas agora percebemos uma versão mais integrada e inovadora. O produtor será beneficiado por essa atuação conjunta, envolvendo sindicatos rurais, técnicos de campo, SENAR e empresas prestadoras de serviços”, avaliou.

Com a ATeG de Excelência, o atendimento continuará considerando não apenas os aspectos produtivos, mas também a gestão da propriedade, o planejamento das atividades e a tomada de decisões. A proposta é que cada orientação esteja mais alinhada à realidade de cada produtor e possa ser acompanhada ao longo de todo o processo.

Após a apresentação realizada na Expoacre 2026, os profissionais e representantes das empresas participantes iniciam uma nova etapa de preparação para aplicar a metodologia no campo. Para os produtores rurais, a mudança deverá ocorrer gradualmente, com um acompanhamento mais organizado, integrado e voltado aos resultados de cada propriedade.