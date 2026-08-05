Stefanye Torres/Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (Senar-AC) apresenta, nesta quarta-feira (05), a ATeG de Excelência, uma nova metodologia de Assistência Técnica e Gerencial voltada ao fortalecimento do agronegócio acreano, durante a Expoacre 2026.

O encontro técnico e institucional ocorre a partir das 17h30, na Casa do Produtor, na Expoacre 2026. De acordo com Stefanye Torres, a mudança conceitual redefine a relação com o produtor rural.

“Nesta nova fase, o foco da assistência transcende a mera frequência de visitas técnicas. O objetivo central é assegurar que o produtor rural compreenda profundamente os processos produtivos e absorva as mudanças implementadas em sua propriedade”, afirma Stefanye.

A iniciativa marca uma evolução significativa nas diretrizes de apoio ao produtor rural do estado, reformulando processos operacionais para elevar o padrão de eficiência e organização no campo.

A nova metodologia foi estruturada a partir da revisão detalhada de todas as fases do serviço, abrangendo desde a escolha dos produtores rurais até o acompanhamento contínuo dos resultados nas propriedades.

Um novo passo

A proposta busca tornar a atuação dos técnicos mais organizada, participativa e diretamente direcionada às necessidades reais de cada atividade rural explorada no estado.

Trata-se de uma reestruturação estratégica concebida pelo Senar Central após dez anos contínuos de implementação do programa em todo o país.

O diagnóstico da última década apontou a necessidade de atualizar as práticas vigentes, consolidando o conceito que a instituição denomina como “ATeG de Excelência”.

O grande diferencial do modelo está no aprofundamento das transformações dentro de cada propriedade, superando a lógica do acompanhamento superficial.

A gestora explica que, com essa perspectiva, “a metodologia migra de um modelo centrado estritamente no atendimento para um foco em resultados, gestão eficiente e análise de indicadores”.

Entre as principais inovações operacionais, destaca-se a reorganização de todo o fluxo de trabalho. Stefanye Torres pontua que:

“Outra mudança significativa é a estruturação do atendimento em três etapas: pré-ATeG, ATeG e pós-ATeG”.

Assistência para o futuro

Além da divisão metodológica, a extensão do tempo de permanência do técnico junto ao produtor foi substancialmente ampliada para garantir maior maturidade nos processos produtivos.

“O ciclo de assistência foi ampliado: enquanto anteriormente o acompanhamento era de 24 meses, a nova estrutura permite que o produtor seja assistido por até 36 meses”, ressalta.

Essa evolução temporal e metodológica reflete diretamente na maturidade dos empreendimentos rurais acreanos. Conforme destaca Stefanye:

“Essa evolução reflete diretamente na profissionalização dos produtores rurais. Ao concentrar esforços em suas principais cadeias produtivas por um período prolongado, garantimos uma qualificação mais robusta”.

Com a implantação da ATeG de Excelência durante a Expoacre 2026, a meta final do Senar-AC é capacitar o produtor para que ele tome decisões estratégicas embasadas em dados concretos.

“O propósito final é elevar o nível de gestão das propriedades, proporcionando aos produtores rurais maior rentabilidade e sustentabilidade econômica em seus negócios”, conclui Stefanye Torres.

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