Sesc abre processo seletivo com salários de até R$ 5,1 mil; veja vagas

As inscrições serão recebidas somente nos dias 21 e 22 de agosto

Além dos valores pagos aos profissionais, todos os cargos contam com benefícios / Foto: Reprodução

O Sesc Acre está com um novo processo seletivo aberto para contratar profissionais em diferentes áreas. O edital nº 003/2026 foi divulgado nesta quinta-feira (20) e reúne oportunidades para candidatos com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

As vagas estão distribuídas entre Rio Branco, Senador Guiomard e Brasileia. Dependendo do cargo, os salários chegam a R$ 5.118,84, além dos benefícios previstos pela instituição.

Quem quiser participar precisa ficar atento ao prazo: as inscrições serão recebidas somente nos dias 21 e 22 de agosto. O cadastro deve ser feito pela internet, no portal oficial do processo seletivo.

Na capital, há vagas para Assistente Técnico, com salário de R$ 2.867,95; Cozinheiro, com R$ 2.271,94; Inspetor Escolar, com R$ 1.702,05; Orientador Pedagógico Educacional, com R$ 5.118,84; Professor de Educação Física; e Professor de Língua Estrangeira, que recebe R$ 26,55 por hora-aula.

Em Senador Guiomard e Brasileia, a seleção oferece oportunidades para Instrutor Esportivo, também com remuneração de R$ 26,55 por hora-aula.

Além dos valores pagos aos profissionais, todos os cargos contam com benefícios, de acordo com as regras estabelecidas no edital.

O processo seletivo foi criado para reforçar a equipe do Sesc no Acre e ampliar a capacidade de atendimento da instituição em suas diferentes áreas de atuação.

Antes de fazer a inscrição, os candidatos devem consultar o edital e conferir os requisitos, etapas e critérios de avaliação de cada função.

As inscrições e todas as informações oficiais estão disponíveis no portal.processoseletivo.sescacre.com.br.