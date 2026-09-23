Apenas 3,6% dos trabalhadores do Acre atuam de casa, diz pesquisa nacional

Percentual acreano ficou abaixo da metade da média nacional, que chegou a 7,9% em 2025

O percentual registrado no estado ficou menos da metade da média nacional, de 7,9%. — Foto: Reprodução

Enquanto o trabalho remoto se mantém em um patamar acima do período anterior à pandemia no Brasil, o Acre aparece entre os estados com menor proporção de trabalhadores atuando de casa. Em 2025, apenas 3,6% da população ocupada acreana tinha o domicílio como principal local de trabalho, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE.

O percentual registrado no estado ficou menos da metade da média nacional, de 7,9%. No Brasil, eram cerca de 6,6 milhões de pessoas com 14 anos ou mais trabalhando a partir de casa no ano passado.

Rondônia ficou em 4,1%, enquanto Mato Grosso registrou 4,5%. Os três estados aparecem entre os únicos do país com percentual inferior a 5%.

Acre fica entre os menores índices do país

O levantamento mostra uma diferença significativa entre os estados. Enquanto o Acre registrou 3,6%, os maiores percentuais foram observados no Ceará (10,7%), no Distrito Federal (10,6%) e no Rio de Janeiro (10,1%).

Em São Paulo, a proporção chegou a 8,1%, próxima da média brasileira.

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No conjunto do país, o percentual de trabalhadores que tinham o domicílio como principal local de trabalho era de 5,8% em 2019, antes da pandemia. O índice chegou ao maior nível da série em 2022, com 8,4%, e ficou em 7,9% em 2024 e 2025.

A Pnad não realizou a coleta dessas informações em 2020 e 2021 devido às restrições impostas durante a pandemia de Covid-19.

O que o IBGE considera home office

A pesquisa considera o principal local de trabalho informado pelo trabalhador. Assim, quem atua em um modelo híbrido, mas tem o domicílio como principal local de trabalho, entra na estatística de trabalho em casa.

Já quem passa a maior parte da semana no estabelecimento do próprio empreendimento é contabilizado em outra categoria.

Em 2025, 60,2% da população ocupada brasileira trabalhava em estabelecimentos do próprio empreendimento. O percentual foi de 59,4% em 2024.

Conteúdo Original / Fonte: Folha de São Paulo