“Tem força de lei”, diz Vagner sobre convenção que define chapa do MDB

Convenção realizada na sede do MDB define os nomes que vão concorrer a vagas de deputados estaduais e federais

O partido entra em nova fase de preparação jurídica e estrutural | Foto: ContilNet

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou, na sede do partido, sua convenção partidária para consolidar os nomes que disputarão as eleições deste ano.

Durante o evento, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e presidente do partido, Vagner Sales, destacou a importância do ato, que encerra uma fase crucial de articulação e planejamento político para a legenda.

Segundo Vagner Sales, a convenção tem força de lei e cumpre o papel fundamental de legitimar as escolhas da sigla.

“Nós estamos concluindo essa primeira fase, que é a convenção do partido. Essa convenção tem como finalidade escolher os candidatos que irão disputar as eleições do dia 4 de outubro. E a convenção do MDB hoje está escolhendo o nome da Jessica Sales como candidata a vice-governadora na chapa da Mailza, e estará escolhendo também os candidatos a deputado federal que irão concorrer nessas eleições, e também os deputados estaduais”, disse.

“Essa convenção de hoje tem força de lei dentro do partido, para que a gente possa consagrar e aceitar a chapa que nós vamos apresentar para essas eleições a partir do dia 15 de agosto, quando começa a campanha eleitoral”, explicou Vagner.

Além dos nomes para concorrer a deputados estaduais e federais, um dos destaques do encontro será a oficialização do nome de Jéssica Salles como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por pela governadora Mailza Assis.

Com a oficialização durante a convenção deste sábado, o partido entra em nova fase de preparação jurídica e estrutural. A mobilização interna agora se volta para o dia 15 de agosto, data que marca oficialmente o início da campanha eleitoral em todo o país, momento em que os candidatos apresentarão suas propostas à população.