Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade de animais

Touro desgovernado/Foto: Reprodução

Os bois que foram trazidos para participar do rodeio da ExpoSena continuam soltos e, na noite desta quarta-feira (23), passaram a circular por ruas da região central de Sena Madureira.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os animais andando pelas vias públicas, incluindo as proximidades da casa do prefeito Gerlen Diniz, que fica no centro da cidade, enquanto moradores acompanham a movimentação e demonstram preocupação com a situação.

Os animais teriam fugido do curral onde estavam sendo mantidos e, desde então, vêm percorrendo diferentes pontos da cidade. A presença dos bois nas ruas aumenta o risco de acidentes, principalmente em áreas de maior circulação de veículos e pedestres.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade de animais que permanecem soltos nem sobre uma operação para realizar a captura.

A situação chama atenção dos moradores e deve exigir uma ação rápida das equipes responsáveis para evitar que os animais provoquem acidentes ou avancem para outras áreas da cidade.

Veja o vídeo: