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Veja quem são os oito candidatos ao Senado pelo Acre em 2026

Eleitores escolherão dois representantes para mandatos de oito anos

Por Dry Alves, ContilNet
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Veja quem são os oito candidatos ao Senado pelo Acre em 2026
Oito nomes disputam duas vagas no Acre/Foto: Reprodução

Oito candidatos disputam as duas vagas do Acre no Senado Federal nas eleições de 2026. A lista reúne parlamentares com mandato, ex-governadores, uma ex-deputada federal, além de representantes da advocacia e da educação.

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Os nomes aparecem nos pedidos de registro apresentados à Justiça Eleitoral. As candidaturas ainda podem sofrer alterações conforme o andamento dos processos de análise e julgamento.

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Diferentemente da eleição de 2022, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado neste ano. Caso o mesmo nome seja digitado nas duas etapas, apenas o primeiro voto será válido e o segundo será considerado nulo, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja, em ordem alfabética, quem são os candidatos:

Dr. Júnior Feitosa (DC)

Ribamar de Sousa Feitoza Júnior, conhecido como Dr. Júnior Feitosa, é advogado e concorre pelo Democracia Cristã. Natural do Acre, tem 44 anos e disputa pela primeira vez uma vaga no Senado.

Eduardo Velloso (Solidariedade)

Médico oftalmologista, Eduardo Velloso exerce mandato de deputado federal pelo Acre. Também já ocupou temporariamente uma cadeira no Senado como suplente de Marcio Bittar. Em 2026, deixou o União Brasil e ingressou no Solidariedade.

Gladson Cameli (PP)

Gladson Cameli é ex-governador do Acre e já exerceu mandatos de deputado federal e senador. Filiado ao Progressistas, deixou o comando do Executivo estadual em 2026 para concorrer novamente ao Senado.

Jorge Viana (PT)

Engenheiro florestal, Jorge Viana já foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre por dois mandatos e senador entre 2011 e 2019. O candidato do Partido dos Trabalhadores tenta retornar ao Congresso Nacional.

Mara Rocha (Republicanos)

Mara Rocha é jornalista, empresária e ex-deputada federal. Eleita para a Câmara dos Deputados em 2018, também disputou o governo do Acre em 2022. Agora, concorre ao Senado pelo Republicanos.

Marcio Bittar (PL)

Atual senador pelo Acre, Marcio Bittar busca a reeleição pelo Partido Liberal. Antes de chegar ao Senado, exerceu mandatos de deputado estadual e deputado federal.

Petecão (PSD)

Sérgio Petecão também ocupa atualmente uma cadeira no Senado e tenta renovar o mandato pelo Partido Social Democrático. O político já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e deputado federal.

Professor Inácio Moreira (PSOL)

Inácio Alves Moreira Netto é professor do ensino fundamental e candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade. Natural de Rio Branco, tem 56 anos e possui histórico de participação em disputas eleitorais na capital.

Acre terá duas vagas em disputa

Nas eleições de 2026, o Senado renovará dois terços de suas 81 cadeiras. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois representantes. Os dois candidatos mais votados assumirão mandatos de oito anos, sem necessidade de segundo turno.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro. Na urna, o voto para senador aparecerá duas vezes, e o eleitor deverá escolher candidatos diferentes caso queira utilizar as duas opções. As regras estão disponíveis no portal do TSE.

A relação dos oito candidatos acreanos foi consultada no sistema DivulgaCandContas, da Justiça Eleitoral.

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