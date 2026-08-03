Além de Rejane Velloso, a chapa terá como segunda suplente a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul

Eduardo e Rejane Velloso/Foto: Reprodução

O deputado federal Eduardo Velloso, candidato ao Senado na chapa encabeçada por Tião Bocalom (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (3) a composição de sua chapa durante a convenção conjunta do Solidariedade e do PRD. A médica Rejane Velloso, esposa do parlamentar, foi escolhida como primeira suplente.

Ao fazer o anúncio, Velloso afirmou que a decisão foi tomada com tranquilidade e rebateu possíveis críticas pela escolha.

“Eu não tenho vergonha, não. Muitos falavam: ‘ah, é não sei o quê, é não sei o quê’. Eu quero apresentar para vocês a minha primeira surpresa”, disse ao chamar a esposa ao palco.

Além de Rejane Velloso, a chapa terá como segunda suplente a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul. Os nomes foram oficializados durante a convenção que confirmou o apoio das duas siglas à candidatura de Bocalom ao Governo do Acre.

A definição encerra a composição da chapa de Velloso ao Senado, que disputará uma das duas vagas em jogo nas eleições deste ano. O deputado integra a coligação formada por PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade, que também tem Adônis como candidato a vice-governador.