Vereadores antes ligados a Alan passam a fortalecer campanha de Mailza

Charles Siqueira e Juliano Moreira, de Porto Acre, e Paulinho Miranda, de Senador Guiomard, ampliam a presença da candidata à reeleição entre as lideranças municipais

Estoques de emergência americanos operam atualmente com 40% da capacidade total de armazenamento/ Foto: Ascom

A campanha da governadora Mailza à reeleição ganhou o reforço de três vereadores que ampliam sua articulação política em Porto Acre e Senador Guiomard. Charles Siqueira e Juliano Moreira, que mantinham proximidade com o candidato Alan Rick, passaram a fortalecer o projeto de continuidade liderado por Mailza. O vereador Paulinho Miranda também se juntou à mobilização e participou, neste sábado (29), de uma agenda da governadora no Centro de Rio Branco.

Em Porto Acre, Charles e Juliano mantinham proximidade política com Alan Rick e participaram de agendas do senador no município. Agora, o apoio dos dois vereadores a Mailza representa uma perda para a campanha adversária e fortalece a presença da governadora entre as lideranças locais.

A adesão dos vereadores fortalece a base de Mailza em um município onde sua campanha já reúne o apoio do prefeito Máximo Costa e do ex-prefeito Bené Damasceno.

Em Senador Guiomard, a participação de Paulinho Miranda nas atividades da campanha também demonstra o crescimento da candidatura entre representantes com mandato. Neste sábado, o vereador acompanhou Mailza durante uma caminhada pelo comércio no Centro de Rio Branco, ao lado de apoiadores e outras lideranças políticas.

As novas adesões ocorrem em meio ao acirramento da disputa pelo governo do Acre e evidenciam uma reconfiguração das alianças municipais. Com o apoio de prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de diferentes grupos, Mailza amplia sua presença política no interior e fortalece a campanha Pro Acre Avançar.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom