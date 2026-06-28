Viatura do Corpo de Bombeiros capota durante deslocamento na BR-317

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (28) entre Rio Branco e Capixaba

Viatura sofreu avarias de grande porte e precisou ser retirada por guincho/ Foto: ContilNEt

Uma caminhonete do Corpo de Bombeiros Militar do Acre capotou na tarde deste domingo (28) em um trecho da BR-317 localizado entre Rio Branco e o município de Capixaba, nas proximidades de uma área onde estão sendo executadas obras de recuperação da rodovia.

As informações preliminares apontam que a viatura seguia no sentido Rio Branco–Brasiléia quando, por circunstâncias que ainda serão esclarecidas, a condutora perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e capotasse.

A militar estava sozinha na caminhonete no momento do acidente. Logo após o ocorrido, outra equipe do Corpo de Bombeiros que passava pela rodovia prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado para dar suporte à ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados ao veículo, a bombeira permaneceu consciente durante todo o atendimento. Após ser avaliada pela equipe médica, foi constatado, preliminarmente, que ela não apresentava ferimentos graves.

A caminhonete sofreu avarias de grande proporção. Com o impacto do capotamento, a estrutura do veículo ficou comprometida, incluindo o empenamento do chassi, sendo necessária a remoção por meio de um guincho.

As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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