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VÍDEO: jiboia gigante é flagrada ‘passeando’ por mata no Acre

As imagens foram feitas pelo secretário municipal de Agricultura, Eudes Mendes

Por José Halif, ContilNet
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VÍDEO: jiboia gigante é flagrada ‘passeando’ por mata no Acre
O momento chamou a atenção pelo tamanho do animal/Foto: Reprodução

Uma jiboia de grande porte foi registrada enquanto se deslocava por uma área de mata no município de Jordão, no interior do Acre. O momento chamou a atenção pelo tamanho do animal e pela tranquilidade com que a serpente seguia entre a vegetação.

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As imagens foram feitas pelo secretário municipal de Agricultura, Eudes Mendes, que conseguiu registrar o animal durante o deslocamento pela área de mata.

O registro evidencia a diversidade da fauna amazônica e a presença de espécies de grande porte em áreas de floresta do Acre.

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