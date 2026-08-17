As imagens foram feitas pelo secretário municipal de Agricultura, Eudes Mendes

O momento chamou a atenção pelo tamanho do animal/Foto: Reprodução

Uma jiboia de grande porte foi registrada enquanto se deslocava por uma área de mata no município de Jordão, no interior do Acre. O momento chamou a atenção pelo tamanho do animal e pela tranquilidade com que a serpente seguia entre a vegetação.

As imagens foram feitas pelo secretário municipal de Agricultura, Eudes Mendes, que conseguiu registrar o animal durante o deslocamento pela área de mata.

O registro evidencia a diversidade da fauna amazônica e a presença de espécies de grande porte em áreas de floresta do Acre.