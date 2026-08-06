Estande da Vovó Pureza na Expoacre/Foto: ContilNet

O estande do Café Vovó Pureza recebe os visitantes da Expoacre 2026 com degustação contínua, e nesta quinta-feira (06) não seria diferente. Conforme explica Maria de Jesus, promotora do café:

“Estamos aqui em nosso estande recebendo o público com um café de excelente qualidade. Pensando naqueles que buscam uma opção mais saudável ou possuem restrições dietéticas, oferecemos tanto a versão tradicional quanto a versão sem açúcar, garantindo a preferência de todos os nossos clientes.”

O grande destaque desta edição fica por conta do lançamento de uma linha exclusiva voltada para o mercado de cafés especiais.

“O Café Vovó Pureza mantém a tradição de trazer inovações a cada ano, e desta vez não seria diferente. Apresentamos o nosso café premium, proveniente da saca vencedora do último concurso. Este lote exclusivo foi amplamente disputado no mercado, inclusive por investidores de Dubai, mas garantimos a exclusividade para os nossos clientes”, destaca Maria de Jesus.

Por se tratar de uma saca premiada e com alta pontuação de qualidade, a novidade chega à feira em um formato de coleção exclusiva.

“Trata-se de uma edição limitada, com apenas 300 unidades disponíveis. Este café possui notas sensoriais de caramelo e pudim de leite. Com torra média, ideal para quem aprecia uma bebida suave, o produto vem em uma embalagem de 200 gramas, tornando-se também uma excelente opção para presente”, pontua a promotora.

Um estande badalado

Além de degustar e adquirir o lote especial, os visitantes que passam pelo estande participam de uma ação promocional de encerramento da feira.

“Convidamos a todos que nos acompanham para visitar nosso estande e conhecer este lançamento especial. Além disso, cada visitante receberá um cupom para concorrer ao sorteio de 3 mil reais. Não perca esta oportunidade; o sorteio será realizado neste domingo, durante a última noite da Expoacre. Aguardamos sua visita!”, finaliza Maria de Jesus.

Veja o vídeo: