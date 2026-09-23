23/09/2026
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Acre pode ter até 6 mil moradias pelo Minha Casa, Minha Vida, diz ministro de Lula

Vladimir Lima afirma que Estado já tem mais de 3,4 mil unidades contratadas

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Além das moradias, o projeto prevê biblioteca, dois parques e duas quadras de areia.
Além das moradias, o projeto prevê biblioteca, dois parques e duas quadras de areia | Foto: ContilNet

O Acre pode chegar a 5 mil ou 6 mil moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida durante o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A projeção foi apresentada nesta quarta-feira (23) pelo ministro das Cidades, Antônio Vladimir Moura Lima, durante visita às obras do Residencial Cidade Alta, em Rio Branco.

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Segundo o ministro, o Acre já ultrapassou a marca de 3,4 mil moradias contratadas pela atual gestão federal. Para ele, o número ainda pode crescer nos próximos anos, com foco principalmente nas famílias de menor renda.

“Falava mais cedo com o senador Jorge Viana que a gente tem potencial para chegar a 5 mil, 6 mil nesse mandato e construir muito mais ainda, contratar muito mais”, afirmou.

Lima disse que a prioridade do programa é alcançar famílias que enfrentam dificuldades para ter acesso à moradia.

“Porque o nosso foco é chegar em quem precisa, naquelas famílias de menor renda, que estão em aluguel, que estão morando na rua, que precisam do sonho da casa própria”, declarou.

O ministro afirmou que as unidades podem ser entregues no primeiro semestre de 2027 | Foto: ContilNet

Residencial Cidade Alta

Durante a agenda em Rio Branco, o ministro acompanhou o andamento das obras do Residencial Cidade Alta, no Calafate, que terá 192 unidades habitacionais.

O empreendimento recebe investimento de R$ 34,1 milhões, sendo R$ 29,28 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e R$ 4,8 milhões de aporte estadual. A obra está com 52% de execução.

Questionado sobre o cronograma, o ministro afirmou que as unidades podem ser entregues no primeiro semestre de 2027.

“Essas obras estão andando bem, estão em execução como vocês podem ver. A gente vai fazer um passeio aqui pelas unidades habitacionais e tão logo elas podem ser entregues aí no primeiro semestre do ano que vem”, disse.

A previsão informada anteriormente para a conclusão do empreendimento era julho de 2027.

Além das moradias, o projeto prevê biblioteca, dois parques e duas quadras de areia.

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