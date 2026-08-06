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Após ser ‘excluído’ da chapa da esquerda, Inácio diz que seguirá com Jorge e Thor

Ele explicou que optou pelo PSOL justamente porque o partido historicamente apresenta candidaturas próprias

Por Matheus MelloAtualizado
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Após ser ‘excluído’ da chapa da esquerda, Inácio diz que seguirá com Jorge e Thor
Pré-candidato ao Senado pelo PSOL, Inácio Moreira/Foto: ContilNet

O pré-candidato ao Senado pelo PSOL, Inácio Moreira, comentou pela primeira vez nesta quarta-feira (5) sua saída da chapa da esquerda formada pelo PT, PSB e partidos aliados para as eleições de 2026. Durante sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre, o professor afirmou que a decisão faz parte da tradição do PSOL de lançar candidaturas próprias e negou qualquer rompimento político com o grupo.

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Questionado sobre o fato de sua candidatura ter ficado de fora da aliança que lançou Jorge Viana ao Senado, Inácio disse que a estratégia adotada pelos demais partidos deve ser explicada por eles, mas garantiu que continuará apoiando os nomes da esquerda na disputa majoritária.

“Eu continuo defendendo a candidatura do doutor Thor. Continuo defendendo a candidatura de Jorge Viana, porque a vida inteira votei nele, por tudo o que ele fez e pelo que ainda pode fazer pelo Acre”, afirmou.

Segundo Inácio, sua candidatura nunca esteve condicionada a negociações políticas e nasceu de um projeto construído por uma geração que, segundo ele, sempre esteve ao lado da esquerda.

“Nós decidimos o que queríamos. Não ficamos abertos a acordos, a ser amante argentina de ninguém”, declarou.

O pré-candidato explicou que optou pelo PSOL justamente porque o partido historicamente apresenta candidaturas próprias, mesmo quando há outros nomes do mesmo campo político disputando os mesmos cargos.

“Há quatro anos, o PSOL lançou candidato ao Governo e ao Senado, mesmo com esse grupo tendo seus candidatos. É uma tradição do partido”, disse.

Inácio também afirmou que sua candidatura busca ampliar a representatividade de setores populares na política acreana. Ao destacar sua trajetória como professor da rede pública, disse que pretende dar voz a pessoas que, segundo ele, historicamente tiveram pouco espaço nas disputas eleitorais.

“É preciso que as pessoas da periferia ocupem esse espaço. Enquanto muitos estavam morando em condomínios fechados, eu estava nas periferias. Estou feliz de estar aqui porque nem imaginava que um dia estaria neste espaço”, concluiu.

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