Figuras conhecidas chegam à reta final da campanha sem dinheiro dos partidos

Levantamento do ContilNet mostra candidatos conhecidos que não receberam recursos das executivas nacionais

Dados foram checados pelo ContilNet com base em informações do TSE/Foto: Reprodução

A reta final das eleições de 2026 chegou com uma situação incomum para alguns dos nomes mais conhecidos da política acreana. A 15 dias do primeiro turno, candidatos com trajetória em cargos públicos, mandatos anteriores e presença conhecida no cenário político do estado ainda não receberam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) repassados por seus próprios partidos.

O levantamento feito pelo ContilNet, com base nos dados de prestação de contas disponibilizados pela Justiça Eleitoral, mostra que candidatos de diferentes legendas aparecem sem repasses partidários registrados até o momento. Em alguns casos, a campanha tem sido mantida exclusivamente com doações de pessoas físicas ou com recursos provenientes de apoiadores.

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Para as eleições de 2026, o Fundo Eleitoral soma aproximadamente R$ 4,96 bilhões em recursos públicos. A distribuição aos candidatos, porém, não ocorre de forma automática: cabe às executivas nacionais dos partidos definir os critérios para distribuição das verbas entre suas candidaturas.

Thor Dantas recebeu R$ 217 mil, mas dinheiro veio de aliado

Candidato ao governo do Acre pelo PSB, Thor Dantas é um dos nomes que aparecem na lista. Até o momento, ele não recebeu recursos do fundo eleitoral destinados diretamente pela executiva nacional do PSB.

A campanha, entretanto, recebeu R$ 217 mil de Jorge Viana, candidato ao Senado e integrante da mesma chapa de Thor.

Na prática, o valor não representa um repasse da direção nacional do partido ao candidato ao governo, mas uma doação feita por outro candidato da própria chapa.

Eduardo Velloso tem R$ 26,5 mil e nenhum centavo de fundo eleitoral

Candidato ao Senado pelo Solidariedade, Eduardo Velloso também não recebeu recursos do Fundo Eleitoral.

Até o momento, a campanha declarou R$ 26,5 mil em recursos, todos provenientes de pessoas físicas. Os dados consultados apontam três doações: R$ 15 mil de Antonio Cesar Lima da Conceição, R$ 9 mil de Paulo Crisogono Carvalho de Velloso Vianna e R$ 2,5 mil de Nathan Barros Lessa.

A base de dados consultada, alimentada a partir das informações do TSE, registra R$ 0 em recursos do FEFC e R$ 26,5 mil em outros recursos para a campanha de Velloso.

Ex-deputado Fernando Melo também aparece sem recursos partidários

Ex-deputado federal, Fernando Melo disputa novamente uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos.

Até o momento considerado pelo levantamento, o candidato não recebeu recursos do Fundo Eleitoral de sua legenda.

A ausência de repasses ocorre justamente na reta final da campanha, período em que as candidaturas costumam concentrar gastos com material, publicidade, mobilização de eleitores e estrutura de campanha.

Antonio Pedro tenta voltar à Assembleia sem dinheiro do partido

Outro nome conhecido que aparece sem recursos partidários é Antonio Pedro, candidato a deputado estadual pelo PSD.

Ex-deputado estadual, ele tenta retornar à Assembleia Legislativa do Acre, mas, conforme os dados levantados pelo ContilNet, não recebeu recursos do Fundo Eleitoral de sua legenda até o momento.

Edinaldo Muniz disputa vaga após trajetória no Judiciário

Também pelo Republicanos, Edinaldo Muniz aparece na lista de candidatos que não receberam recursos do fundo partidário para a campanha.

Ex-juiz e conhecido no estado também por ter sido vítima do desabamento da ponte de Sena Madureira, Edinaldo disputa uma vaga de deputado estadual.

Até o momento do levantamento, não havia registro de repasse do Fundo Eleitoral para sua candidatura.

Gene Diniz tenta a reeleição sem repasse do Republicanos

Atual deputado estadual e candidato à reeleição pelo Republicanos, Gene Diniz é outro nome que chega à reta final sem recursos do Fundo Eleitoral registrados em sua campanha.

Irmão do prefeito de Sena Madureira, o parlamentar busca permanecer na Assembleia Legislativa, mas, até o momento, não aparece entre os candidatos beneficiados pelos repasses partidários.

Marcus Alexandre recebe ajuda de aliados

No MDB, o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre também aparece sem recursos provenientes do partido.

A candidatura, entretanto, encontrou uma alternativa nas doações de pessoas físicas e apoiadores. O levantamento do ContilNet aponta que Marcus recebeu mais de R$ 260 mil em doações, incluindo R$ 150 mil de Ney Amorim, candidato a deputado federal pelo próprio MDB.

Assim como no caso de Thor Dantas, portanto, o dinheiro entrou na campanha por meio de outro candidato e não como repasse direto da executiva partidária.

Marilete Vitorino e Moisés Diniz também estão fora dos repasses

A lista levantada pelo ContilNet inclui ainda dois nomes conhecidos do PSD.

Ex-prefeita, Marilete Vitorino disputa uma vaga de deputada estadual e, até o momento analisado, não recebeu recursos do Fundo Eleitoral do partido.

Moisés Diniz, ex-deputado estadual, também concorre à Assembleia pelo PSD e aparece sem repasse partidário registrado.

Fundo Eleitoral é distribuído conforme critérios definidos pelos partidos

O fato de um candidato não receber dinheiro do FEFC não significa, por si só, que exista irregularidade. A legislação estabelece que os partidos definam os critérios para distribuir os recursos recebidos do Fundo Eleitoral entre seus candidatos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os critérios precisam ser aprovados pela maioria absoluta dos integrantes da executiva nacional da legenda e divulgados publicamente. O TSE também disponibiliza os valores destinados a cada partido e os critérios informados pelas agremiações.

Para 2026, o FEFC totaliza R$ 4,961 bilhões. A distribuição entre os partidos segue regras previstas na legislação eleitoral, enquanto a divisão interna entre as candidaturas fica submetida aos critérios definidos pelas próprias legendas.