Jovem morreu aos 18 anos durante o parto do pequeno Bernardo, que está vivo/Foto: Reprodução

Uma fatalidade abalou a população de Sena Madureira na tarde desta terça-feira (18). A jovem Maria Rayssa, de 18 anos, morreu após sofrer complicações durante o parto no Hospital João Câncio Fernandes.

O bebê conseguiu sobreviver e permanece sob cuidados médicos. Apesar da gravidade da situação, a equipe médica conseguiu preservar a vida da criança.

Segundo as informações apuradas até o momento, Maria Rayssa teria apresentado um quadro de pré-eclâmpsia, uma complicação que pode ocorrer durante a gestação e oferecer riscos à mãe e ao bebê. Os profissionais de saúde que estavam de plantão realizaram procedimentos na tentativa de salvar a jovem, mas ela não resistiu.

Diante da gravidade do caso, o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) chegou a ser acionado para auxiliar no atendimento e possível transferência da paciente. No entanto, não houve tempo suficiente para que o socorro aéreo pudesse evitar a morte.

As circunstâncias exatas da fatalidade ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades e pelos responsáveis pelo atendimento médico.

Informações coletadas pelo ContilNet dão conta de que a família da vítima está revoltada com a equipe médica e acampou dentro do hospital, exigindo esclarecimentos.