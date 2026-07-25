A governadora Mailza Assis (PP) marcou presença na convenção do MDB neste sábado (25), na sede da sigla em Rio Branco, para selar oficialmente a aliança e a formação da chapa majoritária ao lado de Jéssica Sales como pré-candidata a vice-governadora.
Na chegada ao evento, demonstrando entusiasmo com o apoio e com a expectativa para a campanha, a chefe do Executivo estadual destacou a consolidação do projeto político e ressaltou o caráter vitorioso da união de forças partidárias.
“A melhor [expectativa], porque agora nós temos uma aliança, concretiza-se essa chapa. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Jéssica, com toda a nossa turma de candidatos… Todo mundo que faz parte dessa aliança vitoriosa, e vamos em frente. Seguir trabalhando, pensando na nossa população, colocando em primeiro lugar o interesse das pessoas que precisam da política, porque é através dela que a gente transforma”, afirmou a governadora.
Ao ser questionada sobre o simbolismo de ter duas mulheres liderando a chapa majoritária na disputa pelo Governo do Estado, Mailza enfatizou o fortalecimento do espaço feminino e a maturidade do eleitorado acreano.
“Para provar que o Acre não tem preconceito, para provar que o Acre abraça a mulher e a participação feminina na política no nosso estado é real. Duas mulheres, e nós estamos de coração aberto, felizes para essa batalha”, concluiu.
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