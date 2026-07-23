23/07/2026
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Se o MDB já tinha uma chapa pesada, a coisa ficou mais difícil por lá

Se antes a briga já era grande, agora a disputa ficou ainda mais séria

Por Everton Damasceno, ContilNet 23/07/2026 às 11:09
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Se o MDB já tinha uma chapa pesada, a coisa ficou mais difícil por lá
A projeção aponta que o MDB ficará com duas ou três cadeiras. Três, no máximo | Foto: A Tribuna do Acre

Com toda certeza, o MDB tem a segunda chapa mais competitiva na disputa à Câmara Federal em 2026, perdendo apenas para a da federação União Progressistas — ambas da base da governadora Mailza Assis.

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A chapa, que já contava com Pedro Longo, Minoru Kinpara, Ney Amorim, Antônia Lúcia e Leonardo Melo, ganhou mais um nome nesta semana, que deve vir do Juruá com uma quantidade considerável de votos.

Leão do Juruá

Vagner Sales abriu o jogo nesta semana, em entrevista exclusiva ao ContilNet, e confirmou que é pré-candidato a deputado federal pelo partido que indicou Jéssica Sales como vice de Mailza.

O negócio ficou mais pesado

Se antes a briga já era grande, agora a disputa ficou ainda mais séria. A expectativa é que Vagner venha a abocanhar uma das vagas que a legenda deve conquistar. A projeção aponta que o MDB ficará com duas ou três cadeiras. Três, no máximo.

Faz sentido

Além de ter muita força no Juruá, onde foi prefeito por dois mandatos, Vagner é presidente estadual do MDB e agora conta com o apoio integral e irrestrito do governo. A filha será sua principal cabo eleitoral.

Vagner Sales abriu o jogo nesta semana, em entrevista exclusiva ao ContilNet

Vagner Sales abriu o jogo nesta semana, em entrevista exclusiva ao ContilNet | Foto: Reprodução

Uma com mandato

Antônia Lúcia é a única desse grupo que ocupa atualmente um mandato de deputada federal. Mesmo com todo o desgaste provocado pela confusão familiar e pelas polêmicas nas redes sociais, ainda mantém um forte grupo dentro da Assembleia de Deus e o apoio de alguns prefeitos. Pode surpreender.

Antônia Lúcia mantém um forte grupo dentro da Assembleia de DeusFoto: Reprodução

Pedro Longo

É vice-presidente da Aleac e conduz uma campanha sólida, sendo uma das principais apostas do partido para conquistar uma das vagas em 2026. No Juruá, já conta com uma estrutura consolidada. Também tem um mandato marcado por boas entregas.

Pedro Longo é vice-presidente da Aleac | Foto: Cedida

Minoru e Ney

Os ex-integrantes do governo Gladson Cameli e da gestão Mailza Assis também não estão para brincadeira. Minoru e Ney têm história e experiência em campanhas eleitorais. Ney é uma das figuras mais próximas da governadora e tem se dedicado intensamente ao projeto.

Minoru e Ney Amorim integram a chapa do MDB | Foto: Reprodução

Leonardo Melo

Carrega o legado do pai, Flaviano Melo, é carismático, articulado, conquistou espaço na mesa azul do MDB e está mais convicto do que nunca de sua pré-candidatura.

Leonardo é filho do ex-deputado federal Flaviano Melo | Foto: Ascom

E a de estadual?

Esse páreo também não está nada fácil. Antônia Sales, Tanízio Sá, Marcus Alexandre, Luiz Gonzaga e Pedro Abreu disputam três ou quatro vagas. Quatro, no máximo.

Tanízio

Nos bastidores, uma frase dita por uma importante liderança do MDB me chamou a atenção: “Não se surpreenda se Tanízio for o mais votado”. De fato, ele está com uma boa estrutura.

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