Acre entra em alerta máximo para risco da mosca-da-carambola

Acre entra em área de alto risco/Foto: Reprodução

O Acre foi classificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária como uma unidade da Federação de alto risco para a introdução da mosca-da-carambola. A nova classificação foi publicada nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da União.

Além do Acre, também passaram a integrar a faixa de alto risco os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A medida considera a possibilidade de avanço da praga a partir das regiões onde sua presença já foi confirmada.

A portaria não informa que a mosca-da-carambola foi encontrada no Acre. A classificação indica que o estado está mais vulnerável à entrada do inseto e deverá permanecer sob atenção das autoridades responsáveis pela defesa vegetal.

No Amazonas, oito municípios foram declarados áreas sob quarentena: Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves. Outros municípios amazonenses, entre eles Boca do Acre, foram incluídos em uma zona de proteção.

A mosca-da-carambola ataca diferentes espécies de frutas e pode provocar prejuízos aos produtores, além de restrições ao transporte e à comercialização de produtos agrícolas. Por isso, o controle depende do acompanhamento de plantações e da fiscalização do trânsito de vegetais.

A nova classificação substitui normas anteriores e entrou em vigor com a publicação. O documento não detalha, porém, quais medidas adicionais serão aplicadas especificamente no Acre a partir do novo enquadramento.