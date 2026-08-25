Como baixar vídeos e playlists em lote: Os 6 melhores apps em 2026

Quer baixar uma playlist inteira de uma vez? Veja 6 ferramentas para baixar em lote e compare velocidade, filas e preços

Salvar um vídeo é fácil. Salvar quarenta já é outro problema. Um curso de vinte aulas, uma temporada inteira, uma playlist que alguém levou meses para criar — fazer isso link por link significa passar uma hora copiando, colando e clicando, correndo o risco de se perder no primeiro momento de distração.

O download em lote resolve tudo isso em uma única ação. Você envia uma playlist ou uma lista de links para a ferramenta, ela faz todo o trabalho e você volta para encontrar uma pasta cheia de arquivos. As seis ferramentas abaixo cumprem esse papel e se dividem em dois grupos: aplicativos de celular como o Snaptube APK, para levar com você, e programas de computador feitos para grandes volumes.

1. Snaptube

O que é o Snaptube

O Snaptube é um baixador de vídeos e músicas para Android que faz downloads em lote e de playlists completas sem cobrar nada por isso. Você cola o link da playlist e ele coloca todo o conteúdo na fila, sem que você precise extrair cada URL manualmente.

A fila roda em segundo plano, assim você pode continuar usando o celular normalmente. Os downloads podem ser pausados e retomados, algo essencial para filas longas, onde uma queda de conexão faria você recomeçar do zero.

Recursos principais

Downloads em lote e de playlists completas sem recursos pagos ou limite de itens

Download em segundo plano para a fila continuar enquanto você usa outros apps

Pausa e retomada de itens individuais ou da fila inteira

Memória de formato para a fila não perguntar a preferência a cada arquivo

Resoluções de 144p até 8K e áudio de 70 kbps até 320 kbps em MP3 ou M4A

Compatível com mais de 100 plataformas, além de detecção de vídeos em páginas da web

Player e biblioteca integrados para você assistir aos vídeos baixados no próprio app

Cerca de 20 MB instalados, exige apenas permissão de armazenamento e é totalmente gratuito

Como baixar uma playlist em lote

Instale o Snaptube pelo site oficial ou pela loja do seu celular — Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, OPPO App Market, vivo V-Appstore, HONOR App Market, Samsung Galaxy Store ou Palm Store. Ele não está disponível na Google Play. Copie o link da playlist e cole no app, ou busque pela playlist diretamente na pesquisa integrada. Escolha a resolução e o formato uma única vez e inicie a fila. Como o formato fica salvo na memória, o lote inteiro usa a sua escolha sem pedir confirmação a cada arquivo. Pode deixar rodando que ele continua em segundo plano.

Por que o Snaptube é o melhor para downloads em lote no celular

A memória de formato é o recurso que torna o download em lote no celular algo prático. Sem ela, uma fila de quarenta itens exigiria quarenta confirmações de formato, o que anula completamente o objetivo. Você configura uma vez e a fila roda sozinha.

O download em segundo plano e a função de retomar completam o pacote. Filas longas sofrem interrupções — você recebe uma ligação, sai do alcance do Wi-Fi ou a tela bloqueia. O Snaptube continua de onde parou em vez de reiniciar o arquivo. Junto com a biblioteca integrada, o lote concluído fica pronto para assistir sem você precisar abrir um gerenciador de arquivos para procurar onde tudo foi parar.

Além disso, é a única ferramenta da lista que oferece tudo isso de graça e sem limites. Três das seis alternativas são programas pagos para PC que cobram licença para liberar filas em lote; o Snaptube player download não cobra nada, ocupa apenas 20 MB e pede só uma permissão.

2. Videoder

O Videoder foi desenvolvido pensando no trabalho em lote: você pode enfileirar vários links de uma vez, e sua aceleração de várias conexões divide cada arquivo em partes paralelas, o que ajuda bastante quando a fila tem arquivos grandes. Ele roda em Android e Windows, suporta 1080p e extrai áudio em MP3.

O problema é a falta de manutenção, algo crucial para downloads em lote. O site Uptodown marcou o projeto como descontinuado, com versões catalogadas até 2023, e compilações mais recentes aparecem apenas em sites de APK de terceiros. Uma fila longa é onde um analisador desatualizado se revela, pois um padrão quebrado faz dezenas de itens falharem. Versões modificadas circulam bastante. Se for usar, baixe apenas de videoder.net e trate-o como uma opção antiga, não como algo confiável para tarefas grandes.

3. JDownloader

O JDownloader é um software para computador (Windows, macOS e Linux, feito em Java) e é a ferramenta gratuita mais potente da lista para tarefas em lote. Seu capturador de links é o destaque: cole uma página ou um bloco de links e ele identifica tudo o que pode ser baixado e coloca na fila. Isso também pode ser útil para quem procura uma maneira de baixar video Twitter, já que basta adicionar o link do conteúdo à fila de downloads. Cerca de 300 plugins de decodificação cobrem centenas de sites de vídeo e hospedagem de arquivos.

Para grandes volumes, ele tem recursos que os outros não oferecem: extração automática de arquivos compactados, retomada de downloads interrompidos, aceleração paralela, limite de banda para a fila não consumir toda a sua internet, agendamento de tarefas, OCR que resolve captchas simples automaticamente e o MyJDownloader para controlar a fila pelo celular ou navegador. É gratuito e de código aberto, sem versão paga.

As desvantagens existem. A interface é cheia de opções e voltada para usuários avançados, não para iniciantes. Ele exige o Java instalado e usa bem mais memória que uma ferramenta leve. O instalador oficial historicamente incluiu programas patrocinados, então preste atenção para desmarcar os extras durante a instalação — baixe em jdownloader.org. Note a grafia: JDownloader, e o site é .org, não .com.

4. PPTube

O PPTube é um baixador pago para Windows (7 a 11) e macOS (10.13 ou superior). Seu modelo em lote permite colar vários links de uma vez para baixar tudo simultaneamente. Ele afirma suportar mais de 10.000 sites de vídeo e música (número divulgado pela empresa). Suporta 1080p e gera arquivos MP4, MKV, AVI e WEBM para vídeo, e MP3, AAC e FLAC para áudio.

O recurso mais elogiado nas avaliações de usuários é o download de faixas do Spotify, algo que as outras ferramentas daqui não tentam fazer. A interface é simples para um programa de computador, o que é um ótimo contraste em relação ao JDownloader.

Tenha atenção aos preços, pois não há versão gratuita definitiva: existe um teste grátis com funções e quantidade de downloads limitadas, e depois os planos de US$ 9,95 por mês, US$ 19,95 por ano, US$ 29,95 para licença vitalícia ou US$ 39,95 para a licença familiar vitalícia (de 2 a 5 computadores). Usuários no G2 e SourceForge criticam o modelo de assinatura e preferem compra única, além de relatarem suporte fraco quando algo dá errado. O site é pptube.org (não .com) e o nome se escreve PPTube.

5. Hitube

O Hitube atende a trabalhos em lote por meio do seu aplicativo para Android (disponível no site oficial), que adiciona suporte a downloads em lote e retomada de arquivos sobre o fluxo tradicional de colar e salvar da versão web. Isso faz dele uma opção que escala de um único link para uma fila sem precisar trocar de ferramenta.

A versão web roda em qualquer navegador sem instalar nada, baixando conteúdos do Instagram, Facebook, TikTok, Twitter/X e Pinterest — incluindo vídeos, Stories, Reels, fotos e áudio. Suporta 1080p e exporta em MP4, MP3, M4A e JPG. O aplicativo para Android expande a compatibilidade para mais de 50 plataformas (segundo os desenvolvedores) e inclui player integrado e gerenciador de downloads. Os criadores destacam que o serviço é em alta definição, 100% gratuito, sem anúncios, sem cadastro e sem limites de quantidade ou tamanho de arquivo — o detalhe mais importante para quem baixa em lote.

6. SnapDownloader

O SnapDownloader é um software pago para Windows e macOS com excelente suporte a tarefas em lote: filas de download e agendamento para rodar trabalhos grandes de madrugada ou fora do horário de pico. Suporta 1080p, cobre mais de 900 sites (segundo a empresa) e gera arquivos em MP4, MP3, AVI, AAC e WMA. O navegador interno acessa playlists e vídeos privados, e o cortador integrado permite salvar apenas um trecho do vídeo.

O ritmo de atualizações é uma vantagem real para baixar em lote: são quase semanais, com correções rápidas sempre que as plataformas mudam algo, evitando que a fila falhe no meio do caminho. O suporte para Mac também é mais completo que o da maioria dos concorrentes.

Sobre custos e limites: não há versão gratuita, apenas um teste de 48 horas. Depois disso, custa cerca de US$ 19,95 por ano ou US$ 39,95 pela licença vitalícia para um único dispositivo — computadores adicionais exigem licenças separadas. Avaliações consideram o teste de 48 horas curto demais para testar bem, e alguns usuários no Trustpilot relatam que o programa parou de funcionar após atualizações.

Aplicativo de celular ou programa de computador?

Vale a pena decidir isso antes de escolher a ferramenta, pois esses dois grupos resolvem problemas diferentes.

Um app de celular é ideal para filas de dezenas de arquivos: um curso, uma temporada, uma playlist para ouvir no caminho do trabalho. Os arquivos vão direto para onde você vai assistir e você não precisa deixar o computador ligado. O Snaptube e o app do Hitube fazem isso de graça.

Softwares de computador servem para filas de centenas de itens ou tarefas que exigem agendamento, controle de velocidade ou descompactação. O JDownloader faz isso de graça se você se acostumar com a interface; o PPTube e o SnapDownloader cobram para entregar uma versão mais amigável do mesmo serviço.

Um aviso importante: uma fila grande tem mais chance de sofrer uma falha parcial do que um download único, pois basta uma mudança na plataforma para travar o lote. Ferramentas que retomam o download em vez de reiniciar, e que atualizam com frequência, economizam muito do seu tempo.

Qual deles você deve usar?

Para a maioria das pessoas, o Snaptube: downloads de playlists e em lote sem limites ou pagamentos, transferências em segundo plano com retomada, memória de formato para a fila rodar sozinha e uma biblioteca integrada no final. O app do Hitube é a alternativa se você quer o mesmo em uma ferramenta que também funcione no navegador. No computador, o JDownloader é a escolha gratuita se a complexidade não te assustar, enquanto o SnapDownloader e o PPTube vendem praticidade e agendamento como diferenciais.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom