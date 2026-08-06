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Nota de Retratação

Por Redação ContilNetAtualizado
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Nota de Retratação
Em conversa com a reportagem, Taynan negou possuir condenações vigentes/Foto: Reprodução

O ContilNet, por intermédio de sua Direção, vem a público apresentar sua mais ampla, expressa e irrestrita retratação à Advogada Taynan Nascimento Pinheiro, em razão da publicação da matéria jornalística intitulada “Presidente de comissão da OAB/AC é alvo de denúncia por fraude em licitação”, divulgada em 15 de maio de 2026.

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Após criteriosa reavaliação dos fatos, o ContilNet reconhece que o conteúdo veiculado não possuía suporte fático suficiente para sustentar as afirmações realizadas, razão pela qual a matéria foi integralmente removida de seus canais de comunicação.

O ContilNet reconhece, ainda, que a publicação divulgou informações inverídicas, capazes de atingir indevidamente a honra, a imagem, a reputação profissional e a credibilidade da Advogada Taynan Nascimento Pinheiro, ocasionando-lhe relevantes prejuízos de pessoal e profissional.

Dito posto, em respeito ao direito à honra, à dignidade da pessoa, à verdade dos fatos e aos

princípios que regem a atividade jornalística, o ContilNet apresenta sua retratação pública, reconhecendo que a matéria publicada não refletia a realidade dos fatos e não deveria ter sido veiculada nos termos em que ocorreu.

Nesse contexto, lamenta mos profundamente os danos decorrentes da publicação equivocada e dirigimos suas sinceras desculpas à Advogada Taynan Nascimento Pinheiro, reconhecendo os transtornos causados e reafirmando seu compromisso permanente com a apuração responsável dos fatos, a verificação rigorosa das informações e o exercício ético do jornalismo.

Atenciosamente,

A direção do ContilNet.

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