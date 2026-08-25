Os 8 melhores aplicativos de baixar vídeo no Huawei em 2026

Usa celular Huawei? Conheça 8 baixadores de vídeo grátis na AppGallery e no navegador. Compare como instalar e usar

Os celulares da Huawei usam um sistema próprio e, na prática, o processo de instalação é diferente do que mostram os tutoriais comuns para Android. A sua loja de aplicativos é a AppGallery, e qualquer app fora dela precisa ser baixado manualmente como um arquivo APK.

Isso não é um problema, é apenas um caminho diferente. As oito ferramentas abaixo estão organizadas pela facilidade de instalação em um dispositivo Huawei, começando pelo Snaptube, que você encontra diretamente na loja oficial do seu celular.

1. Snaptube

O que é o Snaptube

O Snaptube é um baixador de vídeos e músicas para Android muito simples de usar: basta colar um link e dar um toque. Você pode pesquisar dentro do aplicativo ou colar uma URL para ele reconhecer o conteúdo e permitir que você escolha a resolução e o formato.

Para quem tem um celular Huawei, a grande vantagem é que o Snaptube está disponível na Huawei AppGallery. Para baixar Snaptube, basta abrir a loja que você já usa, pesquisar pelo aplicativo e instalar. Nada de baixar APK, ativar fontes desconhecidas ou se preocupar se está no site certo. Ele também está na Xiaomi GetApps, OPPO App Market, vivo V-Appstore, HONOR App Market, Samsung Galaxy Store e Palm Store, além do site oficial oferecer o APK diretamente. Ele não está disponível na Google Play.

Principais recursos

Disponível na Huawei AppGallery, permitindo instalar em poucos toques

Suporte a mais de 100 plataformas e detecção de vídeos em páginas da web

Resoluções de 144p a 8K e áudio de 70 kbps a 320 kbps

Formatos MP4, MP3 e M4A, com suporte a download de legendas

Download em lote e de playlists completas, com segundo plano e retomada

Player integrado para assistir offline e modo picture-in-picture

Memorização do formato preferido para baixar com apenas um toque nas próximas vezes

Tamanho leve de cerca de 20 MB e solicita apenas permissão de armazenamento

Totalmente gratuito, sem assinaturas, períodos de teste ou cobranças ocultas

Como baixar um vídeo em um celular Huawei

Abra a AppGallery, pesquise por Snaptube e instale como qualquer outro app. Copie o link do vídeo desejado ou pesquise diretamente dentro do aplicativo. Escolha a resolução e o formato e toque em baixar. Os arquivos vão para a sua galeria ou para a biblioteca do Snaptube, e a sua escolha fica salva para os próximos downloads.

Por que o Snaptube é a opção mais fácil no Huawei

Estar na loja oficial já diz tudo. Todos os outros aplicativos desta lista precisam ser baixados por fora (sideload), o que em um celular Huawei exige ativar a instalação de fontes desconhecidas, passar pela verificação de segurança e ter certeza de que você não entrou em um site falso. O Snaptube pula toda essa burocracia e ainda atualiza automaticamente pela própria loja.

Depois de instalado, o uso do Snaptube oficial no dia a dia é excelente. A memória de formato permite baixar novos vídeos com apenas um toque. O download em segundo plano com pausa e retomada garante que arquivos grandes não sejam perdidos se você sair do Wi-Fi. O player e a biblioteca integrados evitam que você precise procurar arquivos em pastas do gerenciador. Além disso, a opção de escolher desde 144p até 8K ajuda a economizar dados móveis ou obter a máxima qualidade disponível. Tudo isso de graça, ocupando cerca de 20 MB e pedindo apenas permissão de armazenamento.

2. VidMate

O VidMate é um dos baixadores para Android mais antigos, com mais de meio bilhão de instalações. Ele suporta vídeos em 1080p, converte para MP4 e MP3, permite downloads em segundo plano com retomada e ainda oferece mais de 200 canais de TV ao vivo integrados.

No celular Huawei, a instalação exige o download manual do APK: como ele não está na Google Play nem na AppGallery, você precisa baixar o arquivo em vidmateapp.com e autorizar fontes desconhecidas. Há dois pontos para prestar atenção: a versão gratuita exibe muitos anúncios, incluindo pop-ups e tela cheia, e a empresa de segurança Upstream já relatou atividades suspeitas de anúncios em segundo plano e coleta de dados (como o IMEI) em versões antigas. Como existem muitos APKs falsos do VidMate na internet, use exclusivamente o site oficial.

3. InsTube

O InsTube é um baixador leve com suporte a mais de 100 sites, resolução 1080p e formatos MP4, MP3 e M4A. Ele não exige login, tem uma interface extremamente simples e ocupa pouco espaço, funcionando muito bem em celulares Huawei intermediários.

Seu grande diferencial é o Cofre de Vídeos, um espaço criptografado que esconde os arquivos baixados, algo muito útil se você compartilha o celular. Ele também tem um buscador de músicas integrado que permite pesquisar pelo nome da faixa. Como não está na AppGallery nem na Google Play, instale acessando instube.com e ative as fontes desconhecidas. O excesso de anúncios é a reclamação mais comum entre os usuários, e alguns links podem falhar no primeiro processamento.

4. Videoder

O Videoder foi por anos um dos baixadores mais completos para Android, oferecendo interface limpa, download em lote de vários links, aceleração de velocidade, modo noturno e suporte a diversos sites. Ele baixa em até 1080p, extrai áudio em MP3 e também conta com uma versão para Windows.

No entanto, é importante saber que o projeto foi marcado como descontinuado em plataformas como a Uptodown, sem atualizações oficiais recentes. Para um aplicativo de downloads isso é um problema, pois as redes sociais mudam com frequência a forma de servir vídeos, fazendo com que apps desatualizados parem de funcionar. Além disso, há muitas versões modificadas e inseguras pela web. Se quiser testar, baixe apenas via videoder.net e esteja ciente de que é uma opção antiga.

5. TubeMate

O TubeMate é o nome mais antigo da lista e se destaca pela simplicidade: ele funciona como um navegador com um botão de download. Você navega até a página dentro do app, toca no botão assim que ele acender, escolhe a resolução e salva. Nada para configurar. Suporta 1080p, formatos MP4, MP3, M4A e FLV, e pode converter o vídeo para áudio durante o próprio download.

A Devian Studio ainda mantém o app atualizado. No celular Huawei, a instalação é via APK e, por ser uma marca famosa, atrai muitos sites falsos — baixe apenas em tubemate.net. Os anúncios em tela cheia da versão gratuita geram reclamações por serem difíceis de fechar, e o processamento de links pode falhar quando os sites alteram suas estruturas.

6. SaveFrom.net

O SaveFrom.net elimina totalmente a necessidade de instalação, o que é uma grande vantagem no Huawei. Ele é um site: basta abrir no navegador, colar o link e baixar. Sem APK, sem permissões e sem mexer nas configurações do celular. Ele suporta mais de 40 plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok, Vimeo e Dailymotion, com resolução até 1080p.

Existem duas limitações importantes: para vídeos acima de 720p, as faixas de áudio e vídeo costumam ser separadas, então a opção mais garantida com som costuma ser 720p. Além disso, o site se financia com anúncios do tipo pop-under e redirecionamentos, por isso é recomendado usar um bloqueador de anúncios e prestar atenção onde clica. Ele também muda de domínio de tempos em tempos.

7. Hitube

O Hitube funciona de duas formas, o que é ótimo para aparelhos Huawei. A versão web roda direto no navegador, sem instalar nada: cole o link do Instagram, Facebook, TikTok, Twitter/X ou Pinterest para salvar vídeos, Stories, Reels, fotos ou áudios. Você pode até adicionar um atalho à tela inicial para abrir com um toque.

Ele suporta 1080p e baixa em MP4, MP3, M4A e JPG. Os desenvolvedores destacam qualidade HD, uso gratuito, sem anúncios, sem cadastro e sem limites de downloads ou tamanho. O site oficial também disponibiliza um APK para Android que adiciona download em lote, retomada e player integrado para mais de 50 plataformas. No Huawei, a versão web é a opção sem instalação e o APK fica disponível se você desejar mais recursos.

8. BitDownloader

O BitDownloader é outra opção online que não exige instalação nem cadastro. Basta colar o link de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Vimeo, Twitch ou SoundCloud. Oferece vídeos em HD até 1080p sem limite de uso e conta com um atalho de favoritos para baixar direto da página em que você estiver.

Por ser um site menor, a estabilidade pode oscilar e às vezes o serviço fica fora do ar. Certifique-se de acessar exatamente bitdownloader.io, pois sites com nomes parecidos em outros domínios são produtos diferentes.

Como instalar um APK no celular Huawei com segurança

Se optar pela instalação manual de qualquer um dos apps acima, siga estas recomendações de segurança:

Baixe o arquivo apenas no site oficial do desenvolvedor. Evite páginas de terceiros ou cópias nos resultados de busca.

Desative a permissão de fontes desconhecidas após concluir a instalação por questões de segurança.

Permita que o escaneamento de segurança do próprio celular analise o arquivo antes de instalar.

Evite dores de cabeça se puder: nada disso é necessário ao baixar o Snaptube pela AppGallery ou ao usar as ferramentas online no navegador.

Qual deles você deve usar?

Instale o Snaptube pela AppGallery. Ele é o único app da lista disponível diretamente na loja do seu celular, oferece o maior suporte a sites, várias opções de resolução e downloads em lote — tudo grátis, em cerca de 20 MB e com apenas uma permissão.

Se preferir não instalar nada, a versão web do Hitube é a melhor opção no navegador, tendo SaveFrom.net e BitDownloader como alternativas. Já VidMate, InsTube, TubeMate e Videoder exigem instalação manual via APK, portanto avalie se os recursos adicionais valem o esforço extra.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom