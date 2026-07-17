Servidores criticam aval para 60 vagas no concurso da CGU

Entidade representativa classifica o quantitativo para Auditor Federal como insuficiente frente ao déficit e cobra inserção imediata da carreira de nível médio técnico

A recente autorização concedida pelo Governo Federal para a abertura de um novo processo seletivo na Controladoria-Geral da União (CGU) gerou uma onda de insatisfação interna nas estruturas representativas da categoria. A Associação dos Servidores da CGU (ASCGU) manifestou-se de forma contrária ao desenho do certame homologado, iniciando um movimento de cobrança por uma revisão nos parâmetros de provimento de vagas para a autarquia de controle interno.

O posicionamento põe em evidência as tensões estruturais entre as restrições orçamentárias do Ministério da Gestão e da Inovação e as necessidades reais de fiscalização e combate à corrupção nas pastas governamentais.

A Voz da Categoria: A representação dos servidores utilizou seus canais oficiais para rotular o volume de vagas autorizado como incapaz de sanar as lacunas operacionais abertas por aposentadorias nos últimos anos.

Déficit em aberto na controladoria, carência de pessoal e o pleito pela carreira técnica

A manutenção do rigor nas auditorias e ouvidorias públicas do Executivo depende da densidade de seu corpo técnico. De acordo com o monitoramento das pautas sindicais e a cobertura do cenário de contratações compartilhados pelo portal especializado Direção Concursos, a insatisfação corporativa concentra-se na exclusão de cargos estratégicos de suporte.

Conforme as notas emitidas pela entidade e os dados de bastidores detalhados na cobertura do Direção Concursos, os eixos do protesto institucional fundamentam-se nos seguintes pontos:

Quantitativo Insuficiente: O levantamento do Direção Concursos destaca que a portaria federal prevê o preenchimento de apenas 60 vagas para a função de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC);

Vagas em Aberto: A associação denunciou publicamente, conforme registros do Direção Concursos , que o déficit de servidores ativos no órgão atinge a marca de centenas de posições desocupadas, comprometendo o fluxo de fiscalizações preventivas;

Esquecimento da Base: Outro ponto crítico levantado na cobertura do Direção Concursos reside na cobrança enfática pela abertura de vagas para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC), carreira de fundamental importância operacional que acabou ficando de fora do decreto de autorização;

Mobilização por Editais: A ASCGU sinalizou que manterá a interlocução política junto às instâncias de planejamento governamental para tentar sensibilizar a gestão sobre a urgência de inclusão das carreiras técnicas na minuta final.

Especialistas em preparação do Direção Concursos orientam que, apesar dos protestos das entidades de classe por mais vagas, os candidatos devem manter o foco total na preparação teórica voltada ao cargo de Auditor. Por se tratar de um concurso com concorrência altamente qualificada, o domínio avançado de disciplinas como Auditoria Governamental, Direito Administrativo, Contabilidade Pública e Controle Interno é o único caminho para assegurar uma colocação dentro do topo da lista de classificados.

O concurso foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) por meio da Portaria MGI nº 5.093/2026, publicada em 22 de junho. O documento libera 60 vagas exclusivamente para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC), de nível superior.

A portaria prevê ainda a possibilidade de provimento adicional de até 100%, o que pode elevar o total de nomeações para 120 auditores ao longo da validade do certame.

A autorização publicada em junho atende de forma parcial ao pedido que a própria CGU havia encaminhado ao MGI em maio de 2025. Na ocasião, o órgão solicitou 500 vagas, sendo 470 para o cargo de auditor e 30 para técnico. Até o momento, o cargo de técnico segue fora do concurso autorizado, o que motiva a cobrança da ASCGU.

Prazos para publicação do edital

A Portaria MGI nº 5.093/2026 estabelece um prazo de até seis meses, a partir da data de publicação, para a divulgação do edital de abertura do concurso. A norma também determina intervalo mínimo de dois meses entre a publicação do edital e a realização da primeira prova.

Isso significa que o edital deve sair até dezembro de 2026, com a aplicação das provas ocorrendo a partir de fevereiro de 2027, no cenário mais tardio permitido pela regra.

Concurso CGU: como será o estágio probatório?

O documento estabelece um sistema de avaliação contínua e estruturada, com foco no desenvolvimento do servidor. Confira os principais pontos:

1. Duração e Imutabilidade

O estágio probatório terá 36 meses, contados a partir do início do efetivo exercício.

Importante: Não será permitido aproveitar tempo de serviço anterior, mesmo em cargo de mesmo nome, para reduzir esse período.

2. Ciclos Avaliativos e Notas

A avaliação será feita em ciclos trimestrais. A nota final de cada ciclo resulta da composição de três fontes:

Avaliação da chefia imediata (72,5%)

(72,5%) Autoavaliação do servidor (27,5%)

do servidor (27,5%) Quando houver, avaliação por pares da equipe (o percentual substitui parte da nota da chefia)

3. Fatores Avaliados

Cada ciclo avaliará cinco competências, com pontuação específica:

Produtividade (até 32 pontos)

(até 32 pontos) Capacidade de Iniciativa (até 15 pontos)

(até 15 pontos) Responsabilidade (até 30 pontos)

(até 30 pontos) Disciplina (até 20 pontos)

(até 20 pontos) Assiduidade (até 8 pontos)

Cada fator tem descritores claros, que variam conforme a atuação do servidor (ex.: se atende ou não ao público). As notas devem ser sempre justificadas, garantindo transparência e feedback.

4. Nota Mínima e Conceitos

Para ser aprovado no estágio probatório, o servidor precisará:

Obter nota final igual ou superior a 80 pontos (média dos três ciclos)

(média dos três ciclos) Concluir o Programa de Desenvolvimento Inicial da Enap

As notas se traduzem em conceitos:

96 a 100: Excepcional

91 a 95: Alto Desempenho

80 a 90: Adequado

51 a 79: Inadequado

Até 50: Insuficiente

Quem atingir o conceito Excepcional terá o reconhecimento destacado na publicação de homologação.

5. Programa de Desenvolvimento Inicial

O curso, ofertado pela Enap, é obrigatório e aborda temas como administração pública, ética, integridade, políticas públicas e letramento digital.

O servidor precisa cumprir 50% da carga horária até o final do 1º ciclo e 100% até o final do 2º ciclo, com possibilidade de prorrogação justificada.

6. Comissão de Avaliação Especial

Ao final do terceiro ciclo, uma comissão de cinco servidores estáveis fará a avaliação especial de desempenho, consolidando o resultado final e submetendo-o à homologação do Ministro ou do Secretário-Executivo.

7. Recursos

Caso discorde da avaliação, o servidor pode apresentar pedido de reconsideração à chefia e, se necessário, recurso à comissão de avaliação especial.

O que leva à reprovação?

Além de não alcançar a nota mínima de 80 pontos, o servidor será reprovado se:

Não concluir o Programa de Desenvolvimento Inicial;

Apresentar desempenho considerado “Inadequado” ou “Insuficiente”;

Não cumprir com as competências e responsabilidades estabelecidas.

Nesse caso, a lei prevê a exoneração ou a recondução ao cargo anteriormente ocupado.

Confira o documento na íntegra!

Salários concurso CGU

Em novembro de 2024, um acordo foi assinado junto ao MGI para reestruturação das carreiras da CGU. Assim, os salários para Auditores e Técnicos do órgão, passam a ser os seguintes:

Auditor Federal de Finanças e Controle: R$ 18.033,52 – janeiro de 2025 R$ 20.000,00 – abril de 2026

Técnico Federal de Finanças e Controle: R$ 7.453,62 – janeiro de 2025 R$ 8.300,00 – abril de 2026



Último concurso CGU

O concurso CGU mais recente teve seu edital publicado em 2021, sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na ocasião, foram ofertadas 375 vagas destinadas para os cargos de Auditor, em diversas especialidades, e Técnico.

As avaliações foram realizadas nas seguintes capitais:

Brasília (DF)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

São Paulo (SP)

Rio Branco (AC)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Palmas (TO)

Veja quais foram as disciplinas cobradas na prova para o cargo de Técnico:

Agora, confira as disciplinas cobradas para o cargo de Auditor:

Resumo do concurso CGU

Situação: autorizado

Vagas: 60

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC)

Escolaridade: níveis médio e superior

Salário inicial: até R$ 18 mil

Último edital

FAQ

Quantas vagas foram autorizadas no novo certame da CGU em 2026?

A autorização formal emitida pelo Governo Federal contempla apenas 60 vagas destinadas ao cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle.

Qual foi a principal crítica feita pela associação de servidores (ASCGU)?

Segundo registros do Direção Concursos, a entidade criticou o baixo número de vagas para auditor e protestou contra a ausência de oportunidades para o cargo de Técnico Federal.

O cargo de Técnico da CGU será contemplado neste concurso autorizado?

Não. Conforme o desenho inicial da autorização detalhado pelo Direção Concursos, a carreira de técnico não foi incluída nesta portaria de contratações.

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Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos