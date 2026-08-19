Banco do Brasil adia concurso para 2027 e anuncia 680 vagas de especialista

Decisão citou restrições do período eleitoral em reuniões com entidades sindicais; processo de escolha da banca organizadora para contrato de longo prazo continua em andamento

Concurso Banco do Brasil - Foto: Divulgação

Os candidatos que aguardavam a abertura do novo concurso público para o Banco do Brasil (BB) precisarão ajustar seu planejamento de estudos. A diretoria da instituição financeira confirmou que não publicará edital de seleção externa geral ao longo de 2026, projetando o lançamento da nova seleção para o ano de 2027.

A justificativa oficial apresentada aos representantes da categoria bancária apontou as restrições impostas pela legislação durante o período eleitoral para a concessão de novos avais na administração pública.

Aporte Imediato: Para suprir a carência pontual de pessoal nas agências, o BB anunciou a abertura imediata de 680 vagas internas para a função de especialista.

Negociação sindical, escolha da banca e parâmetro do cargo de Escriturário

Embora a publicação do edital tenha sido postergada, os trâmites administrativos internos para a estruturação do certame continuam em ritmo acelerado. De acordo com o balanço das rodadas de negociação e as informações apuradas pelo portal especializado Direção Concursos, o banco já negocia o Termo de Referência (TR) com quatro grandes bancas examinadoras: Cesgranrio, FGV, Cebraspe e IBFC.

Conforme os dados apurados e os detalhes revelados na cobertura do Direção Concursos, a estrutura dos planos do banco organiza-se nos seguintes pontos centrais:

Contrato de Longo Prazo: O levantamento do Direção Concursos destaca que o plano do BB é assinar um contrato duradouro para realizar seleções contínuas conforme a demanda das unidades;

Cargos do Termo de Referência: As informações do Direção Concursos indicam que o TR abrange vagas para níveis médio, técnico e superior, utilizando a carreira de Escriturário (Agente Comercial e Agente de Tecnologia) como parâmetro central;

Inclusão e Acessibilidade: Segundo o Direção Concursos , o documento prevê a possibilidade de edital exclusivo para pessoas com deficiência (PcD), além de bancas de heteroidentificação e verificação para indígenas e quilombolas;

Cobrança por Edital Amplo: Conforme divulgado pelo Direção Concursos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) segue cobrando um concurso abrangente com estimativa de 5 mil vagas para recompor o quadro geral.

Em seleções anteriores, como no concurso de 2022, o Banco do Brasil chegou a reunir cerca de 1,5 milhão de inscritos. Candidatos que miram a carreira bancária devem manter a rotina de preparação com foco nas disciplinas de Conhecimentos Bancários, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atendimento.

Resumo do concurso Banco do Brasil

Situação: novo edital aguardado

Vagas: a definir

Cargo: Escriturário

Salário: R$ 4,3 mil + benefícios

Último edital

FAQ

Por que o concurso do Banco do Brasil não será realizado em 2026?

Segundo apuração do Direção Concursos, o banco justificou o adiamento citando restrições da legislação eleitoral para instituições da administração pública.

Quais bancas estão na disputa para organizar o próximo concurso do BB?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, o banco negocia o Termo de Referência com a Fundação Cesgranrio, FGV, Cebraspe e IBFC.

Quantas vagas foram anunciadas pelo Banco do Brasil para o quadro interno?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, foram anunciadas 680 vagas de especialista para agências com carência de pessoal.

Acompanhe as reuniões de negociação entre as entidades sindicais e a diretoria do banco, estruture seu plano de estudos diário focado no cargo de Escriturário e mantenha a frequência na resolução de exercícios das principais bancas. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre editais, cronogramas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos