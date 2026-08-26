Concurso PRF: Justiça revoga prorrogação do prazo de validade do certame

(Foto: Governo Federal)

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal realizado em 2021 sofreu uma decisão determinante nesta quarta-feira (26/8). A 3ª Vara Federal de Sergipe revogou oficialmente a prorrogação do prazo de validade da seleção, que anteriormente mantinha o certame ativo com projeção até 21 de dezembro de 2026.

A medida altera o panorama para os candidatos que aguardavam a convocação de turmas remanescentes do curso de formação.

Efeito da Sentença: Com a cassação das liminares anteriores, as tutelas de urgência que haviam ampliado a vigência da seleção por duas vezes perdem a eficácia de forma imediata.

Motivação do STF, extinção do processo e impacto para os candidatos

A mudança no entendimento jurídico decorre do julgamento de ações relativas às etapas de aplicação das cotas raciais no certame. De acordo com os detalhes do processo e as informações acompanhadas pelo portal especializado Direção Concursos, a decisão atende ao posicionamento fixado pela Suprema Corte.

Conforme a análise dos autos e os dados apresentados na cobertura do Direção Concursos, os pontos decisivos da sentença organizam-se da seguinte forma:

Posicionamento do STF: O levantamento do Direção Concursos destaca que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação ordinária referente às cotas raciais que servia de base para as extensões;

Decisão Magistrada: Conforme divulgado pelo Direção Concursos , o juiz federal Edmilson da Silva Pimenta extinguiu a ação sem resolução do mérito e revogou expressamente as tutelas cautelares;

Fim dos Efeitos: As informações do Direção Concursos apontam que a vigência estendida até o final de 2026 deixa de produzir efeitos para novas nomeações vinculadas ao edital de 2021;

Abertura para Novo Edital: A matéria do Direção Concursos ressalta que o encerramento formal do prazo de validade abre caminho jurídico para que a corporação planeje novos certames no futuro.

Representações da categoria e candidatos acompanham o caso para verificar eventuais recursos cabíveis no âmbito do Poder Judiciário.

Entenda o caso

O concurso PRF nº 1/2021 é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) desde 2021. A ação apontava violação ao sistema de cotas raciais previsto na Lei nº 12.990/2014, com candidatos autodeclarados negros aptos à ampla concorrência ocupando indevidamente vagas reservadas aos cotistas.

A Justiça Federal e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tinham confirmado a irregularidade em instâncias anteriores.

Para permitir a correção das provas discursivas dos candidatos prejudicados, a validade do concurso foi prorrogada duas vezes por decisão judicial: a primeira em dezembro de 2025 e a segunda em junho de 2026, com validade estendida até 21 de dezembro de 2026 por meio do Edital Concurso PRF nº 119.

O que mudou com o STF

O fundamento das prorrogações caiu com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.582.415. Em sessão virtual encerrada em 26 de junho de 2026, a Primeira Turma do STF, por maioria, deu provimento ao recurso da União e considerou improcedente o pedido original sobre as cotas raciais no certame. Ficaram vencidos os ministros Cristiano Zanin, relator do caso, e Cármen Lúcia.

Com a decisão do STF, o próprio MPF reconheceu a perda do objeto da ação que sustentava a prorrogação e pediu a extinção do processo, pedido acompanhado pela União. A sentença desta quarta-feira (26/8) formaliza esse desfecho e cancela a extensão do prazo de validade do concurso.

Novos concursos em análise

Paralelamente a essa disputa judicial, a PRF aguarda autorização para um novo concurso. Em agosto de 2025, a corporação solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) 533 vagas, sendo 269 para Policial Rodoviário Federal e 264 para Agente Administrativo.

Em maio de 2026, os processos foram encaminhados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ainda sem data de decisão oficial.

FAQ

Por que a prorrogação da validade do concurso da PRF foi revogada?

Segundo apuração do Direção Concursos, a revogação ocorreu após o STF julgar improcedente a ação judicial sobre cotas raciais que fundamentava as decisões liminares de extensão do prazo.

Até quando o concurso da PRF estaria válido caso a decisão não fosse revogada?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, as tutelas de urgência anteriores haviam estendido a validade do certame de 2021 até o dia 21 de dezembro de 2026.

Qual tribunal proferiu a sentença de revogação do concurso da PRF?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, a decisão foi assinada pelo juiz Edmilson da Silva Pimenta, da 3ª Vara Federal de Sergipe.

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Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos