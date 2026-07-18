Ieptec convoca bolsistas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Selecionados terão contratos com duração de até 24 meses

Convocados devem apresentar documentos/Foto: Reprodução

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) publicou novas convocações de candidatos aprovados em processos seletivos para atuação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os editais constam no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Na capital, foi convocada Jamile Batista Ferreira, classificada na 42ª posição, para atuar como profissional bolsista não docente mensalista na área administrativa. A carga horária será de 40 horas semanais, com período de contratação previsto de 24 meses.

A candidata deverá entregar a documentação e assinar o termo de compromisso nesta sexta-feira (17) ou nos dias 20 e 21 de julho, das 8h às 12h, na unidade central do Ieptec, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto.

Em Cruzeiro do Sul, o instituto convocou Horácio Farias dos Santos, reclassificado na segunda posição, para atuar como professor bolsista mensalista na área de mediação em sala. A carga horária será de 20 horas, também com contratação prevista por 24 meses.

Entre os documentos exigidos estão diploma ou declaração de escolaridade, documento de identidade, CPF, título de eleitor, certidões

judiciais, comprovante de residência e dados bancários. Também é necessário possuir cadastro de credor ativo na Secretaria de Estado da Fazenda.

A ausência nos prazos previstos poderá resultar na perda da convocação, conforme as regras dos processos seletivos.