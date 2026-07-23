PGE-AC publica resultado definitivo da prova objetiva de procurador

Foto: Reprodução

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE AC) deu um passo decisivo no andamento do seu concurso público focado na carreira jurídica de topo do Poder Executivo estadual. O órgão oficializou a publicação do resultado definitivo da prova objetiva, permitindo que os inscritos confirmen a pontuação final obtida na primeira fase do certame após a fase de análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar.

A liberação da lista consolida a classificação inicial dos participantes e direciona o fluxo dos aprovados para a preparação das próximas etapas avaliativas.

Atração de Alto Nível: Com vencimentos que superam os R$ 25,9 mil, o concurso para a Procuradoria acreana atraiu inscritos de diversas regiões do país em busca da estabilidade e do prestígio da carreira de Procurador.

Exames da FGV, concorrência e o panorama da seleção no Acre

A condução de cada fase do processo seletivo exige atenção máxima aos prazos e às publicações dos editais de convocação. De acordo com o acompanhamento institucional e as atualizações diárias compartilhados pelo portal especializado Gran Concursos Online, o certame avança dentro do cronograma previsto pela comissão organizadora.

Conforme as estatísticas gerais do órgão e os dados operacionais detalhados na cobertura do Gran Concursos Online, os pilares centrais desta etapa do concurso estruturam-se da seguinte forma:

Organização e Provas: O levantamento do Gran Concursos Online lembra que a seleção está sob a responsabilidade técnica da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tendo aplicado os exames de múltipla escolha no dia 24 de maio de 2026;

Inscritos Mapeados: A seleção contabilizou um total de 1.793 candidatos inscritos , gerando uma disputa acirrada pelas primeiras colocações;

Oferta de Postos: Conforme apurado pelo Gran Concursos Online , o edital disponibiliza 10 vagas de provimento imediato para o cargo de Procurador do Estado — Classe I, além de estruturar cadastro de reserva para chamamentos futuros;

Subsídio de Destaque: O jornalismo do Gran Concursos Online destaca que a função figura entre as mais cobiçadas da administração pública acreana, ostentando o subsídio inicial fixado em R$ 25.996,16.

Especialistas do Gran Concursos Online orientam que os participantes aptos a avançar no certame devem intensificar imediatamente o treino de peças jurídicas e a resolução de questões discursivas focadas na jurisprudência dos tribunais superiores e em temas específicos do Direito Público estadual. A constância no estudo prático é o grande divisor de águas nesta fase afunilada da seleção.

Concurso PGE AC Procurador: situação atual

Veja abaixo o histórico da seleção:

Concurso PGE AC Procurador: remunerações e benefícios

De acordo com o edital publicado, a remuneração inicial para o cargo de Procurador do Estado – Classe I é de R$ 25.996,16.

Ao longo da progressão na carreira, o subsídio pode ultrapassar os R$ 36 mil na Classe Especial, conforme a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Estado do Acre.

Concurso PGE AC Procurador: cargos e vagas

O certame disponibiliza 10 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma:

Ampla Concorrência: 8 vagas.

8 vagas. Pessoas com Deficiência (PcD): 1 vaga.

1 vaga. Candidatos Negros: 1 vaga.

Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro de reserva para aproveitamento durante o prazo de validade de dois anos, prorrogável por igual período.

Concurso PGE AC Procurador: carreira

Os candidatos classificados serão nomeados no cargo de Procurador do Estado do Acre – Classe I, de que trata a Lei Complementar n.º 45, de 26 de julho de 1994.

Cargos vagos

Atualmente, o quadro de cargos conta com um total de 70 posições, das quais 42 estão ocupadas e 28 permanecem vagas, evidenciando a necessidade de novos provimentos para suprir a demanda e garantir o pleno funcionamento das atividades do órgão.

Requisitos

Saiba as exigências:

Ser bacharel em Direito, com inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil;

possuir bons antecedentes, comprovados mediante folha corrida da Justiça dos Estados onde teve domicílio nos últimos 5 anos e outros requisitos.

Concurso PGE AC Procurador: etapas de seleção

Veja a seguir os detalhes das etapas do concurso PGE AC Procurador:

Prova Objetiva

A etapa possui caráter eliminatório e classificatório. A avaliação foi composta por 100 questões de múltipla escolha (com cinco alternativas cada), abrangendo as principais áreas do Direito, como Constitucional, Administrativo, Tributário e Processual Civil.

Para não ser eliminado, o candidato deve obter, no mínimo, 60 pontos de um total de 100. A prova terá duração de 5 horas, ocorrendo das 8h às 13h (horário oficial do Acre).

Escrita Subjetiva

Também de caráter eliminatório e classificatório, esta fase terá duração de 5 horas e consistirá em 8 questões discursivas. Cada resposta deve ter no máximo 15 linhas e vale 12,5 pontos, totalizando 100 pontos.

Serão convocados para esta etapa (e para a terceira) os candidatos habilitados na prova objetiva nos limites de corte, sendo os 120 melhores classificados na ampla concorrência, além dos candidatos negros e PcD empatados nas últimas posições. A aprovação exige nota mínima de 60 pontos.

Provas Práticas

Aplicada no mesmo final de semana da prova subjetiva, a terceira etapa exige a elaboração de uma peça processual (50 pontos) e de um parecer jurídico (50 pontos). Cada item tem limite de 150 linhas e duração de 5 horas.

Para ser aprovado, o candidato deve somar ao menos 60 pontos no total da etapa, respeitando o mínimo de 30 pontos em cada um dos documentos elaborados.

Prova Oral

Os candidatos habilitados na etapa prática serão convocados para a prova oral, que consistirá na arguição por uma banca examinadora sobre temas específicos do Direito.

A avaliação foca no domínio do conhecimento jurídico, adequação da linguagem técnica, poder de síntese e capacidade de argumentação.

A nota será atribuída em escala de 0 a 100 pontos, sendo necessária uma média aritmética de 60 pontos para aprovação.

Avaliação de Títulos

Esta fase possui caráter estritamente classificatório. Nela, são pontuados cursos de pós-graduação (Doutorado, Mestrado e Especialização), exercícios de cargos privativos de bacharel em Direito e aprovações em outros concursos da área jurídica.

A pontuação máxima nesta etapa é de 1,0 ponto, e o envio dos documentos não é obrigatório para a manutenção do candidato no certame.

Procedimentos Complementares

Esta fase envolve o procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros e a perícia médica para candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Estas avaliações visam ratificar as condições declaradas no ato da inscrição para garantir o direito às reservas de vagas

Último concurso PGE AC Procurador

O certame anterior teve edital de abertura publicado em 2017 com validade até 2022. Na época foram ofertadas 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de cinco etapas no concurso público:

Primeira etapa – prova escrita objetiva

– prova escrita objetiva Segunda etapa – prova escrita subjetiva

– prova escrita subjetiva Terceira etapa 1ª fase: elaboração de uma peça processual 2ª fase: elaboração de parecer jurídico

Quarta etapa – prova oral

– prova oral Quinta etapa – avaliação de títulos

Foi permitida consulta, restrita à legislação, desacompanhada de comentários e/ou anotações, súmulas, enunciados ou exposição de motivos na segunda e terceira etapa.

Prova objetiva

A prova objetiva do tipo múltipla escolha teve a duração de quatro horas. A avaliação foi composta de 100 questões e cada item teve o valor de 1 ponto.

Veja a relação de matérias indicadas no conteúdo programático:

Direito Constitucional (15),

Direito Administrativo (15),

Direito Civil e Direito Empresarial (10),

Direito Processual Civil (20),

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (10),

Direito Tributário (15),

Direito Ambiental (10) e

Direito Financeiro (5).

Prova discursiva

Saiba mais detalhes dessa etapa.

Prova escrita subjetiva

Foi composta de sete questões com a duração de 4 horas referente às disciplinas indicadas no edital de abertura.

Peça processual

O candidato tinha que elaborar uma peça processual de natureza contenciosa tendo por escopo a solução de um caso hipotético, com duração de 4 horas.

Parecer jurídico-consultoria

Elaboração de parecer jurídico da área de consultoria, tendo também como escopo a solução de caso hipotético, com duração de 4 horas.

Prova oral

O candidato teve ainda que passar por uma fase de prova oral, que abordou temas de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Processual Civil e Trabalho/Processual do Trabalho por meio de arguições.

Procedimentos:

realizada por meio de ato público,

gravada em áudio ou qualquer outro meio,

arguido por cinco examinadores

tempo de 10 minutos

pontuação de 0 a 100 pontos.

Avaliação de títulos

Foram considerados títulos:

trabalhos jurídicos de autoria individual,

diploma ou certificado de curso de especialização,

diploma ou certificado de realização de mestrado

diploma ou certificado de realização de doutorado

exercício de cargo privativo de bacharel em Direito,

aprovação em concurso público para cargo privativo de bacharel em Direito.

As notas obtidas terão efeitos de classificação e não poderão ultrapassar a pontuação de 1 (um) ponto.

Resumo do concurso PGE AC Procurador

Concurso PGE AC Procurador Procuradoria-Geral do Estado do Acre Situação Atual Em andamento Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargo Procurador Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Estado do Acre Número de vagas 10 vagas Remuneração R$ 25.996,16 Inscrições 02/03/2026 a 02/04/2026 Taxa de inscrição R$ 350,00 Data da prova 24/05/2026 Clique aqui para ver o edital PGE Acre Procurador 2026

FAQ

Onde posso consultar o resultado definitivo da prova objetiva da PGE AC?

O documento com as notas consolidadas está disponível para consulta oficial no portal eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Quantas vagas estão sendo oferecidas no concurso da Procuradoria do Acre?

Segundo dados detalhados pelo Gran Concursos Online, são ofertadas 10 vagas para contratação imediata, além da composição de cadastro de reserva.

Qual é o salário inicial do cargo de Procurador do Estado do Acre?

Conforme o edital regulamentar citado pelo Gran Concursos Online, a carreira de Procurador do Estado — Classe I oferece subsídio inicial de R$ 25.996,16.

Acompanhe as próximas convocações no Diário Oficial do Estado do Acre, verifique os prazos de apresentação de documentos para as etapas seguintes e mantenha seu plano de preparação atualizado. Escolha a sua carreira jurídica de foco e acompanhe todas as notícias sobre convocações, cronogramas de provas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Gran Concursos Online