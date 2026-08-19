19/08/2026
ContilNet Notícias Logo
19/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada
Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Tia Milena compartilha experiência do 1º beijo e dispara: “Foi horrível”
Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada
Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews
Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls

Prefeitura de Capixaba abre seleção para Agente de Educação do Campo

Seleção de nível médio é voltada para atuação em áreas rurais de difícil acesso; inscrições presenciais acontecem na Secretaria de Educação do município

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Prefeitura de Capixaba abre seleção para Agente de Educação do Campo

A Prefeitura Municipal de Capixaba, no interior do Estado do Acre, oficializou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado para suprir demandas da rede pública de ensino. O certame visa ao preenchimento de vaga imediata e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo Primeira Infância.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A oportunidade exige formação de nível médio completo e é direcionada para o atendimento educacional em comunidades rurais e de difícil acesso no município.

Atuação Direta: O profissional atuará com jornada semanal de 30 horas, dedicando duas horas diárias de atendimento exclusivo para cada criança matriculada na localidade.

Vagas, vencimentos, período de inscrição e etapa de classificação

A seleção pública busca garantir a continuidade do atendimento pedagógico às crianças residentes na zona rural. De acordo com o edital normativo e as informações divulgadas pelo portal especializado PCI Concursos, a contratação seguirá normas simplificadas de avaliação.

Conforme as diretrizes e os requisitos apurados e publicados na cobertura do PCI Concursos, a estrutura da seleção organiza-se sob os seguintes pontos centrais:

  • Cargo e Vagas: O levantamento do PCI Concursos aponta a oferta de 1 vaga imediata mais formação de cadastro de reserva para a função de Agente de Educação do Campo;

  • Remuneração: Conforme divulgado pelo PCI Concursos, o salário mínimo fixado é de R$ 1.621,00 para a carga horária de 30 horas semanais, observados os descontos legais;

  • Prazo de Inscrição: As informações do PCI Concursos confirmam que as inscrições e a entrega de currículos ocorrem presencialmente no dia 20 de agosto de 2026, das 8h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação (Rua Cecília Boaventura, nº 1.093, Centro);

  • Forma de Avaliação: Conforme o PCI Concursos, o julgamento dos candidatos será realizado em etapa única por meio de análise de títulos e comprovação de experiência profissional.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de seis meses a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da administração municipal.

Links

FAQ

Qual a escolaridade exigida para o cargo de Agente de Educação em Capixaba?

Segundo apuração do PCI Concursos, o cargo exige certificado de conclusão do ensino médio (nível médio completo).

Onde e quando realizar a inscrição para o processo seletivo de Capixaba?

Conforme informado pelo PCI Concursos, a inscrição é presencial no dia 20 de agosto de 2026, das 8h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação.

Como será feita a classificação dos candidatos no certame?

De acordo com os dados citados pelo PCI Concursos, a avaliação consistirá na análise de títulos e na pontuação por experiência profissional comprovada.

Acompanhe as publicações dos diários oficiais dos municípios do Acre, confira a documentação necessária prevista no edital e atente-se aos horários de atendimento presencial. Escolha a sua área de atuação e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: PCI Concursos
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.