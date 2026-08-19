Prefeitura de Capixaba abre seleção para Agente de Educação do Campo

Seleção de nível médio é voltada para atuação em áreas rurais de difícil acesso; inscrições presenciais acontecem na Secretaria de Educação do município

A Prefeitura Municipal de Capixaba, no interior do Estado do Acre, oficializou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado para suprir demandas da rede pública de ensino. O certame visa ao preenchimento de vaga imediata e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo Primeira Infância.

A oportunidade exige formação de nível médio completo e é direcionada para o atendimento educacional em comunidades rurais e de difícil acesso no município.

Atuação Direta: O profissional atuará com jornada semanal de 30 horas, dedicando duas horas diárias de atendimento exclusivo para cada criança matriculada na localidade.

Vagas, vencimentos, período de inscrição e etapa de classificação

A seleção pública busca garantir a continuidade do atendimento pedagógico às crianças residentes na zona rural. De acordo com o edital normativo e as informações divulgadas pelo portal especializado PCI Concursos, a contratação seguirá normas simplificadas de avaliação.

Conforme as diretrizes e os requisitos apurados e publicados na cobertura do PCI Concursos, a estrutura da seleção organiza-se sob os seguintes pontos centrais:

Cargo e Vagas: O levantamento do PCI Concursos aponta a oferta de 1 vaga imediata mais formação de cadastro de reserva para a função de Agente de Educação do Campo;

Remuneração: Conforme divulgado pelo PCI Concursos , o salário mínimo fixado é de R$ 1.621,00 para a carga horária de 30 horas semanais, observados os descontos legais;

Prazo de Inscrição: As informações do PCI Concursos confirmam que as inscrições e a entrega de currículos ocorrem presencialmente no dia 20 de agosto de 2026 , das 8h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação (Rua Cecília Boaventura, nº 1.093, Centro);

Forma de Avaliação: Conforme o PCI Concursos, o julgamento dos candidatos será realizado em etapa única por meio de análise de títulos e comprovação de experiência profissional.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de seis meses a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da administração municipal.

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FAQ

Qual a escolaridade exigida para o cargo de Agente de Educação em Capixaba?

Segundo apuração do PCI Concursos, o cargo exige certificado de conclusão do ensino médio (nível médio completo).

Onde e quando realizar a inscrição para o processo seletivo de Capixaba?

Conforme informado pelo PCI Concursos, a inscrição é presencial no dia 20 de agosto de 2026, das 8h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação.

Como será feita a classificação dos candidatos no certame?

De acordo com os dados citados pelo PCI Concursos, a avaliação consistirá na análise de títulos e na pontuação por experiência profissional comprovada.

Acompanhe as publicações dos diários oficiais dos municípios do Acre, confira a documentação necessária prevista no edital e atente-se aos horários de atendimento presencial. Escolha a sua área de atuação e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: PCI Concursos