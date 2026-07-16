Ufac abre seleção para professores doutores no Ciência Florestal

Candidatos devem possuir doutorado e experiência em pesquisa. — Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu uma chamada para credenciamento de novos professores doutores no Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal (PPG-Ciflor). A seleção, divulgada nesta quarta-feira (17), é voltada a pesquisadores da própria instituição, do Instituto Federal do Acre (Ifac), Embrapa e outras instituições de ensino e pesquisa do Brasil ou do exterior (leia o edital na íntegra ao final).

O objetivo é ampliar o quadro de docentes do programa e fortalecer pesquisas voltadas aos desafios da floresta amazônica, incluindo conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, produção florestal sustentável e uso de tecnologias aplicadas ao monitoramento da vegetação.

De acordo com o edital nº 01/2026, publicado pelo PPG-Ciflor, os candidatos devem possuir doutorado e experiência em pesquisa e orientação compatíveis com uma das três linhas de pesquisa do programa.

A primeira linha, “Conservação, Restauração e Serviços Ecossistêmicos”, reúne estudos sobre biodiversidade, mudanças climáticas, fragmentação florestal, incêndios, recuperação de áreas degradadas, carbono, recursos hídricos e ferramentas como sensoriamento remoto, drones e inteligência artificial para análise ambiental.

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Já a linha “Propagação, Implantação e Condução Florestal” contempla pesquisas sobre produção de sementes e mudas, melhoramento genético, sistemas agroflorestais, restauração produtiva e cadeias sustentáveis ligadas à bioeconomia amazônica.

A terceira área, “Crescimento, Dinâmica e Manejo da Produção Florestal”, é voltada a estudos sobre inventário florestal, crescimento de árvores, manejo sustentável, biomassa, carbono, planejamento florestal e tecnologias aplicadas ao acompanhamento de florestas nativas e plantadas.

Critérios para participação

Podem participar docentes efetivos ou pesquisadores vinculados à Ufac, Ifac, Embrapa ou outras instituições de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais.

Entre os critérios exigidos estão a apresentação de produção científica qualificada nos últimos cinco anos, projetos de pesquisa ou extensão e experiência em orientação acadêmica.

O edital estabelece que os candidatos precisam alcançar pontuação mínima de 2 pontos em artigos científicos publicados em periódicos qualificados entre 2022 e 2026. Aqueles que não atingirem a nota mínima serão eliminados.

A avaliação será feita pelo colegiado do PPG-Ciflor, considerando fatores como produção intelectual, capacidade de orientação, participação em projetos e contribuição estratégica para o desenvolvimento do programa.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente entre os dias 20 e 30 de julho de 2026, por meio do envio do formulário de candidatura para o e-mail da Coordenação do PPG-Ciflor: ppg.ciflor@ufac.br.

Os candidatos devem manter o Currículo Lattes atualizado para fins de avaliação.

O cronograma prevê a divulgação do deferimento das inscrições em 4 de agosto, publicação do resultado preliminar em 5 de agosto, período para recursos nos dias 6 e 7 de agosto e divulgação do resultado final em 10 de agosto de 2026.

Os docentes selecionados deverão atuar em atividades como oferta de disciplinas, orientação de estudantes de mestrado, participação em projetos de pesquisa e extensão, além de ações voltadas à internacionalização e fortalecimento acadêmico do programa.

EDITAL:

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