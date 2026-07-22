Barriga Verde torna público edital de redução de capital

BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 14.268.700/0001-76 — NIRE nº 1220001918-0

EDITAL DE PUBLICAÇÃO — REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL (art. 1.084 do Código Civil)

BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede em Rio Branco, Estado do Acre, na Avenida Ceará, nº 3.132, Bairro 7º BEC, CEP 69.918-111, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.268.700/0001-76 e registrada na Junta Comercial do Estado do Acre sob o NIRE nº 1220001918-0, torna público que, por deliberação unânime dos sócios formalizada na 23ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, datada de 29 de maio de 2026, foi aprovada a redução do seu capital social, em decorrência da liquidação parcial de quotas de sócio, com pagamento de haveres, nos termos do art. 1.031, § 1º, do Código Civil.

Em razão da deliberação, o capital social fica reduzido de R$ 4.017.406,00 (quatro milhões, dezessete mil, quatrocentos e seis reais) para R$ 3.453.499,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais), mediante o cancelamento de 563.907 (quinhentas e sessenta e três mil, novecentas e sete) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

Nos termos do art. 1.084, § 1º, do Código Civil, fica assegurado ao credor quirografário, por título anterior à data da deliberação (29 de maio de 2026), o prazo de 90 (noventa) dias, contado da publicação deste edital, para opor-se à redução do capital social. Decorrido o prazo sem oposição, ou uma vez provado o pagamento ou o depósito judicial dos créditos eventualmente impugnados (art. 1.084, § 2º), a sociedade promoverá o arquivamento da alteração perante a Junta Comercial do Estado do Acre.

Rio Branco/AC, 22 de junho de 2026.

BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Rubenir Nogueira Guerra — Administrador