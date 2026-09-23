Acre conquista dois ouros inéditos no wrestling dos Jogos Escolares 2026

Três atletas acreanos participaram das disputas em Brasília, e dois deles garantiram o lugar mais alto do pódio em suas categorias

Atletas acreanos conquistaram duas medalhas de ouro no wrestling durante os Jogos Escolares 2026, em Brasília /Foto: Ascom

O Acre vem se destacando nos Jogos Escolares 2026, que estão sendo realizados em Brasília (DF), com a participação de estudantes em diversas modalidades olímpicas. No wrestling, três atletas acreanos representaram o estado e conquistaram duas medalhas de ouro na série bronze da competição.

Entre os medalhistas estão Paulo Lopes, da Escola Antero Soares Bezerra, e Hemersom Mateus Garcia, do CT CAAM, comandado pelo Mestre Clemiltom. Os dois atletas garantiram o lugar mais alto do pódio em suas respectivas categorias.

A equipe tem ainda a participação e orientação técnica do sensei Amarildo Ferreira da Silva, da Escola de Artes Marciais Leão Dourado, que atua entre Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija, além de integrar a comissão técnica do Time Acre na modalidade da wrestling nos Jogos Escolares.

As disputas do wrestling ocorreram entre os dias 21 e 23 de setembro, dentro da programação dos Jogos Escolares, que reúne simultaneamente atletas de diferentes modalidades esportivas.

Com dois ouros conquistados entre três atletas inscritos no wrestling, a delegação acreana alcançou um aproveitamento de aproximadamente 66,7% em medalhas de ouro por número de atletas participantes na modalidade.

A participação dos estudantes acreanos representa mais um momento de destaque para o esporte escolar do estado em uma competição de alcance nacional.