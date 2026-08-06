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Argentina cria data comemorativa para vitória sobre Inglaterra na Copa

AFA instituiu o "Dia das Seleções Nacionais" todo 15 de julho após virada histórica na semifinal da Copa do Mundo de 2026

Por Redação ContilNet
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Argentina cria data comemorativa para vitória sobre Inglaterra na Copa
Sebastian Frej/Getty Images

Decisão aprovada por unanimidade pela AFA fixa o dia 15 de julho no calendário para celebrar todas as equipes de futebol do país.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) aprovou uma nova data oficial em seu calendário esportivo para eternizar o triunfo sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. A partir de agora, o dia 15 de julho será celebrado anualmente como o Dia das Seleções Nacionais de Futebol.

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De acordo com a apuração da jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, a medida foi ratificada de forma unânime pelo Comitê Executivo da AFA na última quarta-feira (5/8).

“A data celebra todas as seleções da Argentina, tanto no masculino quanto no feminino. Categorias de base, futsal e futebol de areia também foram contempladas”, informou a reportagem de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

A virada na semifinal e o clima de rivalidade no gramado

Conforme detalhado pela apuração de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a partida que motivou a homenagem reuniu todos os ingredientes de um clássico histórico:

  • Virada Heroica: A Argentina garantiu a vaga na decisão da Copa do Mundo com uma virada nos minutos finais, com gols marcados por Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

  • Provocações e Tensão: O confronto foi marcado por forte rivalidade dentro e fora de campo, culminando na exibição de uma faixa pelos atletas com a mensagem “As Malvinas são argentinas” ao apito final.

  • Abrangência do Homagem: Além da equipe principal masculina, o dia 15 de julho homenageará o futebol feminino, as categorias de base, o futsal e a seleção de futebol de areia do país.

Qual é a nova data comemorativa criada pela AFA na Argentina?

A AFA criou o “Dia das Seleções Nacionais de Futebol”, que será comemorado todos os anos no dia 15 de julho.

Por que o dia 15 de julho foi escolhido como data comemorativa?

A data marca o dia em que a Seleção Argentina venceu a Inglaterra de virada na semifinal da Copa do Mundo de 2026, garantindo vaga na decisão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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