Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final da Liga das Nações

Seleção Brasileira de vôlei feminina em ação na Liga das Nações (VNL) • Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

As atenções dos apaixonados por esporte voltam-se para o continente asiático nesta semana, onde a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei encara seu primeiro grande desafio de mata-mata na temporada. O Brasil mede forças contra o Japão em uma partida que promete alto nível técnico, rivalidade e muita intensidade defensiva de ambos os lados da rede.

O confronto abre a fase eliminatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL), colocando frente a frente duas das escolas mais tradicionais e vitoriosas da modalidade no cenário internacional.

Palco do Duelo: O embate decisivo será sediado em Macau, região administrativa especial da República Popular da China, palco tradicional de grandes etapas do circuito mundial de vôlei.

Horário da partida, caminhos da transmissão e detalhes do confronto

Os torcedores que pretendem acompanhar cada rali precisarão programar os despertadores devido à diferença de fuso horário com a sede asiática. De acordo com a tabela oficial de jogos e as informações de exibição compartilhadas pelo portal de notícias Itatiaia, o duelo contará com múltiplas opções para o público brasileiro.

Conforme a agenda esportiva e os dados de transmissão detalhados na cobertura da Itatiaia, a organização do evento estruturou-se sob os seguintes marcos centrais:

Data e Horário: O cronograma divulgado pela Itatiaia confirma que a partida ocorre nesta quarta-feira (22), com o apito inicial programado para as 8h30 (horário oficial de Brasília);

Exibição na TV Fechada: O torcedor poderá assistir ao jogo ao vivo na TV por assinatura através do canal Sportv 2 , que prepara uma cobertura pré-jogo completa;

Plataforma de Streaming: O jornalismo da Itatiaia destaca que a federação internacional disponibiliza o sinal através do serviço pago VBTV , voltado para os fãs que preferem telas digitais;

Transmissão Gratuita: Conforme apontado pela Itatiaia, a partida também terá exibição digital sem custos no YouTube por meio do canal ge tv, ampliando o acesso para internautas em computadores e celulares.

A equipe que avançar deste confronto direto pelas quartas de final carimba o passaporte para a semifinal e segue viva na briga pelo título da VNL. A comissão técnica brasileira aposta na força do bloqueio e no poder de ataque das ponteiras para quebrar o tradicional e veloz sistema defensivo japonês, buscando ditar o ritmo da partida desde os primeiros saques.

FAQ

Que horas começa o jogo Brasil x Japão pelo vôlei feminino?

A partida decisiva pelas quartas de final da Liga das Nações começa às 8h30, seguindo rigorosamente o horário oficial de Brasília.

Onde assistir ao vivo Brasil x Japão pela VNL?

Segundo os dados de transmissão da Itatiaia, o confronto será exibido na TV pelo Sportv 2, via streaming na VBTV e gratuitamente no YouTube pelo canal ge tv.

Onde está sendo realizada esta fase final da Liga das Nações Feminina?

Conforme o cronograma internacional detalhado pela Itatiaia, as equipes se enfrentam na cidade de Macau, na República Popular da China.

Fique atento para não perder o início da transmissão nas primeiras horas da manhã, prepare sua torcida nas redes sociais e acompanhe as estatísticas dos sets em tempo real. Fique por dentro de todas as notícias sobre competições internacionais, convocações das seleções, tabelas de campeonatos e atualidades em nossa cobertura diária de esportes.

Conteúdo Original / Fonte: Itatiaia