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Champions: Uefa proíbe Liverpool e Real Madrid de jogarem em Anfield

Partida no Santiago Bernabéu segue permitida

Por Redação ContilNet
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Champions: Uefa proíbe Liverpool e Real Madrid de jogarem em Anfield
Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images

Às vésperas da definição do chaveamento oficial da fase de liga da UEFA Champions League, o torcedor do Liverpool já sabe de um confronto que não poderá assistir em seus domínios. A entidade máxima do futebol europeu vetou a possibilidade do clube inglês receber o Real Madrid no gramado de Anfield durante a primeira etapa do torneio continental.

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A determinação atende a uma diretriz técnica estabelecida no regulamento da competição para evitar a repetição continuada de mandos de campo entre os mesmos adversários.

Critério de Mando: A proibição vigora exclusivamente para partidas em território inglês na fase de liga, mantendo aberta a chance do duelo acontecer na Espanha ou na fase de mata-mata.

Entenda a regra da Uefa, histórico dos duelos e cenários do sorteio

A definição das partidas na fase inicial da Champions League segue parâmetros automatizados para garantir o equilíbrio do calendário. De acordo com os detalhes explicativos trazidos pelo portal de notícias Metrópoles, o bloqueio ocorre devido ao histórico recente de confrontos entre as duas potências do futebol mundial.

Conforme a regulamentação da Uefa e os dados apresentados na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da proibição organizam-se da seguinte forma:

  • Regra de Repetição: O levantamento do Metrópoles explica que confrontos que ocorreram com o mesmo clube mandante por duas edições consecutivas da fase de liga são bloqueados pelo sistema no sorteio seguinte;

  • Retrospecto em Anfield: As informações do Metrópoles lembram que o Liverpool recebeu o Real Madrid em sua casa nas duas últimas edições, conquistando vitórias por 2 a 0 e 1 a 0;

  • Duelo na Espanha: Conforme publicado pelo Metrópoles, a única forma de os dois times se enfrentarem na fase de liga será com mando do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu;

  • Liberação no Mata-Mata: A matéria do Metrópoles ressalta que, para as fases eliminatórias (mata-mata), a regra de restrição não se aplica, permitindo novos jogos em Anfield.

A definição completa dos adversários do Liverpool e do Real Madrid na busca pelo título europeu ocorre nesta quinta-feira (27/8).

FAQ

Por que a Uefa vetou a realização de Liverpool x Real Madrid em Anfield?

Segundo apuração do Metrópoles, o regulamento impede que a mesma partida ocorra com o mesmo mandante pela terceira edição consecutiva na fase de liga.

O Liverpool ainda pode enfrentar o Real Madrid na fase de liga da Champions?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, sim, desde que o jogo seja disputado com mando do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

A restrição do jogo em Anfield vale para as fases eliminatórias?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, não. Caso as equipes se cruzem no mata-mata da competição, partidas em Anfield estarão liberadas.

Acompanhe ao vivo o sorteio da fase de liga da UEFA Champions League, confira o chaveamento dos gigantes do futebol europeu e veja as análises de cada grupo. Fique por dentro de todas as notícias sobre esportes, futebol internacional, Liga dos Campeões e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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