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Chelsea anuncia a contratação do volante Jordan Henderson; veja detalhes

Ex-Liverpool e Brentford assina até 2028 com os Blues após disputar a Copa do Mundo.

Por Redação ContilNet
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Chelsea anuncia a contratação do volante Jordan Henderson; veja detalhes
Divulgação/Chelsea

Aos 36 anos, experiente meio-campista da seleção inglesa assina contrato sem custos com os Blues até 2028 após encerrar vínculo com o Brentford.

O Chelsea anunciou oficialmente nesta segunda-feira (3/8) a contratação do volante inglês Jordan Henderson como reforço para a temporada 2026/27. O jogador de 36 anos firmou vínculo com o clube londrino com validade até meados de 2028.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, o meio-campista chega sem custos de transferência após o término de seu contrato de uma temporada com o Brentford.

“A transferência teve zero custo para o Chelsea, por conta do contrato com o Brentford que teve fim no último sábado (29/7)”, destacou a apuração realizada por Nana Adnet no METRÓPOLES.

Retorno da Seleção, lesão inusitada e estreia na Premier League

Conforme acompanhado e detalhado pela jornalista Nana Adnet no METRÓPOLES, o atleta viveu momentos marcantes recentemente em sua carreira:

  • Campanha com a Inglaterra: Henderson integrou o elenco inglês que chegou até a semifinal da última edição da Copa do Mundo.

  • Lesão Inusitada: Durante as oitavas de final contra o México, o volante sofreu uma fratura no braço esquerdo ao prender o pé em uma placa de publicidade na comemoração, ficando de fora da reta final do Mundial.

  • Histórico de Conquistas: O auge da carreira do atleta ocorreu entre 2011 e 2023 no Liverpool, onde conquistou sete títulos de grande expressão, incluindo a Liga dos Campeões.

  • Estreia à Vista: Os Blues se preparam para a abertura da Premier League, marcada para 21 de agosto, quando enfrentam o Fulham.

Qual é a duração do contrato de Jordan Henderson com o Chelsea?

O volante assinou um contrato válido por duas temporadas, com vínculo até o ano de 2028.

Quanto o Chelsea pagou pela transferência de Jordan Henderson?

A contratação foi realizada sem custos de transferência, pois o jogador estava livre no mercado após o fim do contrato com o Brentford.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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