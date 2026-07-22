Acreano conquista cinturão na categoria até 66 kg em evento em Rondônia

Mistério, glamour, conquistas e os acontecimentos que movimentam o Acre!

Quem é o gigante misterioso que parou Rio Branco? Quem conquistou cinturão e trouxe orgulho para o estado? E quem são os destaques que brilham no cenário social acreano?

Tudo isso e muito mais você confere na coluna Kelly Kley desta semana. Não perca!

Gigante misterioso movimenta Rio Branco e desperta a curiosidade dos acreanos

Uma cena inusitada roubou a atenção de quem circulava por Rio Branco na manhã desta terça-feira. Uma enorme criatura, transportada sobre um caminhão, percorreu importantes vias da capital e rapidamente se tornou assunto entre motoristas, pedestres e comerciantes.

Ao longo do trajeto, celulares foram sacados para registrar o momento, enquanto vídeos e fotos começaram a ganhar espaço nas redes sociais e grupos de mensagens. A movimentação gerou comentários e alimentou diversas especulações sobre o motivo da ação.

O misterioso personagem passou por diferentes pontos da cidade, incluindo a região da New Solar, provocando olhares curiosos e até pequenas reduções no trânsito, já que muitos condutores diminuíam a velocidade para observar a cena.

Sem qualquer explicação oficial durante o percurso, a imaginação dos internautas entrou em ação. Entre os palpites, surgiram teorias sobre uma possível exposição temática, campanha promocional ou grande evento de entretenimento prestes a chegar à capital.

O que já se sabe é que a ação está ligada ao Via Verde Shopping, que promete revelar todos os detalhes da iniciativa no próximo dia 21 de setembro. Até lá, o mistério continua e a expectativa só aumenta entre os moradores da cidade.

Enquanto a resposta não chega, os acreanos seguem atentos às redes sociais do empreendimento, acompanhando cada pista sobre a surpreendente criatura que já conquistou o título de assunto mais comentado do dia.

CAMPEÃO!

O acreano Adenilson Oliveira, de Rio Branco, atleta da equipe Índio Fight, conquistou o cinturão da categoria até 66 kg no evento 300 Combat, realizado em Porto Velho (RO), no último dia 11 de julho.

Com muita garra e determinação, Adenilson venceu a luta principal da noite e trouxe mais um importante título para o esporte acreano.

Parabéns pela conquista! O cinturão é do Acre!

No Glamour

No glamour desta semana a doutora Ana Carolina Almeida se destaca não apenas pela excelência e competência em sua atuação profissional, mas também pelo bom gosto e elegância. Sempre impecável, ela chama atenção por seus looks sofisticados, que refletem sua personalidade marcante e seu charme inconfundível.

Contagem Regressiva para a Escolha da Rainha do Rodeio Expoacre 2026

a tradição de um dos concursos mais aguardados do calendário social acreano. A realização é da Sete, em parceria com os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, por meio da ACOS.

Confira as finalistas:

Neste sábado, 25 de julho, às 19h, em frente ao Palácio Rio Branco, será realizada a grande final do concurso Rainha do Rodeio Expoacre 2026. Com entrada gratuita, o evento reunirá 13 candidatas, incluindo representantes do interior do estado, na disputa pelos títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões.

A vencedora será a representante oficial da Expoacre 2026, reforçando

Beleza e inovação em destaque na Experiência Botik

Já em mãos desta colunista o elegante convite para a Experiência Botik, evento exclusivo promovido por O Boticário para apresentar o novo Botik Lifting Firmador de Peptídeos. O encontro contará com a participação especial da médica especialista em cosmiatria, Dra. Nathália Martins, que irá compartilhar conhecimentos sobre cuidados com a pele e os benefícios da nova tecnologia da marca. A experiência acontece no próximo dia 23 de julho, às 17h, na loja O Boticário do Via Verde Shopping, reunindo convidados para uma tarde de beleza, bem-estar e novidades do universo skincare.

Ninfoplastia promove conforto, bem-estar e mais qualidade de vida

A ninfoplastia, também conhecida como labioplastia, é um procedimento que vem conquistando espaço por oferecer benefícios que vão além da estética. Realizada pela Dra. Sandra Aguiar, na Clínica Estetic Face, a cirurgia pode proporcionar mais conforto para mulheres que apresentam desconfortos relacionados ao tamanho ou formato dos pequenos lábios.

Entre os principais benefícios estão a redução do incômodo ao usar roupas justas, maior conforto durante a prática de atividades físicas e melhora de situações que podem causar desconforto nas relações íntimas. O procedimento também pode facilitar a higiene da região e contribuir para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança.

Segundo a especialista, a indicação deve ser feita de forma individualizada, respeitando as necessidades e expectativas de cada paciente. Quando existe um incômodo funcional ou estético significativo, a ninfoplastia pode representar uma importante melhora na qualidade de vida e no bem-estar feminino.

Marque sua avaliação na Clínica Estetic Face pelo telefone (68) 99600-2514.