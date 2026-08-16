Com gol de pênalti de Matheuzinho, Vitória vence o Botafogo

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (16), no estádio do Barradão, em Salvador, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Matheuzinho marcou, de pênalti, o único gol da partida.
O resultado encerra um jejum de três derrotas consecutivas da equipe baiana no torneio nacional, vindas contra Remo, Palmeiras e Flamengo. Com o triunfo dentro de casa, o Vitória alcançou 29 pontos e subiu para a 12ª colocação na tabela. O Botafogo permanece em 11º lugar, com 30 pontos somados.
O único gol do jogo foi assinalado aos 26 minutos da etapa inicial. Após a marcação da penalidade máxima pelo árbitro, Matheuzinho cobrou no canto esquerdo, deslocou o goleiro Warleson e definiu a vitória dos donos da casa.
As duas equipes voltam a campo na próxima rodada do Brasileirão para dar sequência ao segundo turno da competição nacional.