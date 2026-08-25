Conmebol amplia punição de Andreas Pereira e meia vira desfalque no Palmeiras

Meia alviverde pegou gancho estendido por expulsão e fica fora do jogo de ida contra a LDU

Alexandre Schneider/Getty Images

Camisa 8 alviverde foi enquadrado por intensidade em lance contra o Cerro Porteño e desfalcará o Verdão na partida de ida contra a LDU.

O meio-campista Andreas Pereira será um desfalque de peso para a equipe do Palmeiras na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra a LDU.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, a Unidade Disciplinar da Conmebol estendeu a punição do atleta devido à intensidade da jogada que resultou em sua expulsão no primeiro duelo contra o Cerro Porteño.

“A Conmebol considerou o lance como agressão física e aplicou uma pena maior sem possibilidade de recurso. Com isso, Andreas só poderá voltar a atuar no jogo de volta contra a LDU”, informou a apuração de Pedro Santana no METRÓPOLES.

Calendário do mata-mata, retrospecto alviverde e cruzamentos futuros

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, o planejamento do técnico Abel Ferreira enfrentará os seguintes pontos no torneio continental:

Jogo de Ida: A primeira partida contra a LDU está agendada para o dia 9 de setembro, realizada no Nubank Parque.

Jogo de Volta: O reencontro decisivo entre as equipes acontecerá no dia 16 de setembro, no Equador.

Campanha Sólida: O Palmeiras acumula quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota na competição até o momento.

Caminho até a Final: Quem avançar do duelo entre Palmeiras e LDU enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Platense na semifinal.

Por que Andreas Pereira foi suspenso pela Conmebol?

Andreas Pereira recebeu uma punição estendida da Conmebol após ter sido expulso contra o Cerro Porteño em lance enquadrado pela entidade como agressão física devido à alta intensidade.

Quando Andreas Pereira poderá jogar novamente pelo Palmeiras na Libertadores?

O meia cumprirá a suspensão no jogo de ida das quartas de final e estará liberado para atuar no confronto de volta contra a LDU, no dia 16 de setembro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet