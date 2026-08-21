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Di María mostra tatuagem da Taça do Mundo à torcida do Corinthians após eliminação

Atacante argentino respondeu às provocações nas bancadas ao exibir troféu conquistado com a seleção em 2022

Por Redação ContilNet
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Di María mostra tatuagem da Taça do Mundo à torcida do Corinthians após eliminação
Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena e avançou na competição/ Foto: Reprodução

O atacante Ángel Di María protagonizou um momento de tensão com a torcida do Corinthians após a derrota por 1 a 0 do Rosario Central, resultando na eliminação do clube argentino nas oitavas de final da Copa Libertadores.

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Durante o confronto na Neo Química Arena, o jogador virou alvo de vaias e xingamentos vindo dos setores da bancada local. Em resposta às provocações dos torcedores corinthianos, o atleta ergueu o calção para exibir a tatuagem da taça da Copa do Mundo gravada na coxa. Di María integrou a seleção da Argentina na conquista do tricampeonato mundial no Catar, em 2022, oportunidade em que anotou um dos gols na decisão contra a França.

Dentro de campo, o Corinthians garantiu a vaga nas quartas de final ao superar os visitantes com gol de Breno Bidon no segundo tempo. O resultado de 1 a 0 confirmou a classificação, já que a partida de ida, disputada na Argentina, havia terminado empatada em 0 a 0.

Na próxima etapa do torneio continental, o Corinthians enfrentará o Estudiantes, também da Argentina. A equipe de La Plata assegurou a vaga ao vencer a Universidad Católica por 3 a 0 no jogo de volta das oitavas de final.

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