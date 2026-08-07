Disputado na Espanha e na Itália, Endrick vira alvo de empréstimo no mercado europeu

Sem espaço no ataque do Real Madrid, brasileiro atrai interesse de Real Sociedad, Betis, Villarreal e Roma

Forte concorrência no ataque do Real Madrid impulsiona busca por maior tempo em campo/ Foto: Reprodução

A concorrência acirrada no setor ofensivo do Real Madrid voltou a movimentar o mercado de transferências em torno do nome de Endrick. Sem espaço garantido na equipe titular, o atacante brasileiro desperta o interesse de clubes da primeira divisão da Espanha e do futebol italiano para a próxima temporada.

Segundo publicação do jornal catalão Mundo Deportivo, Real Sociedad, Real Betis e Villarreal sondaram o estafe do atleta para compreender as condições de uma eventual negociação.

A Real Sociedad desponta como a principal interessada. O clube esteve próximo de fechar o empréstimo do jogador em 2025, antes de sua ida temporária ao Lyon, mas a transação foi frustrada na ocasião devido a uma lesão de menisco sofrida pelo atacante.

Além dos espanhóis, a Roma acompanha o cenário. Conforme apurou o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a equipe da capital estuda apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra, prevendo uma cláusula de recompra garantida ao Real Madrid. A engenharia financeira é similar à aplicada na transferência do meia Nico Paz ao Como.

A atratividade das propostas envolve a participação em competições continentais. Betis e Villarreal disputarão a Liga dos Campeões, enquanto Real Sociedad e Roma estão garantidas na Liga Europa.

Um novo empréstimo é visto por interlocutores do atleta como alternativa para assegurar sequência de jogos e minutagem. De volta ao clube merengue, Endrick passou a disputar posição em um setor que conta com Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Rodrygo, Yan Diomande, Brahim Díaz e o recém-chegado Carlos Espí.