Estadual de Futsal Feminino Série A começa em agosto com seis equipes na disputa

Torneio começa no dia 8 com rodada dupla na Escola Diogo Feijó, em Rio Branco

Partidas de abertura serão realizadas na quadra da Escola Diogo Feijó, na capital/ Foto: João Valente

O Campeonato Acreano Feminino de Futsal da Série A já tem data para começar. A Federação Acreana de Futsal (FAFS) definiu que a abertura da competição será realizada no dia 8 de agosto, a partir das 19h, na quadra da Escola Diogo Feijó, em Rio Branco.

Nesta edição, seis equipes disputarão o título estadual. Os clubes foram divididos em grupos, e os dois melhores colocados de cada chave garantirão vaga nas semifinais da competição, que seguirá o formato tradicional adotado pela entidade.

De acordo com o presidente da FAFS, Maurício Mayla, a expectativa é de um campeonato bastante disputado, com equipes preparadas para brigar pela taça.

“Optamos por manter a fórmula tradicional do torneio, que tem proporcionado grandes jogos. A tendência é de uma competição equilibrada do início ao fim”, destacou.

A rodada de abertura contará com dois confrontos:

•Preventório x Veneza;

•Borussia x Real Sociedade.

As partidas serão realizadas na quadra da Escola Diogo Feijó, marcando o início da principal competição feminina de futsal do Acre.