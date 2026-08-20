FIFA divulga calendário da Copa Feminina 2027 com 7 jogos no DF

Abertura e final serão no Maracanã; Seleção Brasileira jogará em SP, RJ e Brasília.

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Maracanã receberá a partida inaugural e a grande final; Seleção Brasileira atuará no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília na primeira fase.

A FIFA divulgou na manhã desta quinta-feira (20/8) o cronograma oficial de partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. O torneio começará no dia 24 de junho de 2027 com a estreia da Seleção Brasileira no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e será encerrado na mesma arena no dia 25 de julho de 2027.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o torneio contará com 32 seleções nacionais e 64 confrontos distribuídos ao longo de oito estádios em oito cidades-sede.

“A Seleção Brasileira, cabeça de chave do Grupo A, fará sua estreia no Maracanã, jogará a segunda rodada na Neo Química Arena (São Paulo) e encerrará a fase de grupos no Mané Garrincha (Brasília)”, destacou a reportagem de Pedro Santana no METRÓPOLES.

Cidades-sede, fases de mata-mata e seleções garantidas

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a organização do torneio distribuiu os confrontos decisivos da seguinte forma:

Líder em Jogos: A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com maior número de exibições (10 jogos), incluindo uma semifinal e a disputa de 3º lugar.

Maracanã e Castelão: As arenas do Rio de Janeiro e de Fortaleza receberão nove partidas cada.

Mané Garrincha e Outros: Brasília, Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco) e Salvador (Fonte Nova) sediarão sete jogos cada, enquanto Belo Horizonte (Mineirão) terá oito.

Países Já Classificados: Além do Brasil, 17 seleções garantiram vaga antecipada, incluindo potências globais como Espanha, Alemanha, França, Japão e Coreia do Norte.

Quando começa e termina a Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil?

A competição começa no dia 24 de junho de 2027 com o jogo de abertura da Seleção Brasileira e se encerra no dia 25 de julho de 2027 com a grande final.

Onde a Seleção Brasileira jogará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2027?

O Brasil jogará no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro) na estreia, na Neo Química Arena (São Paulo) na segunda rodada e na Arena Mané Garrincha (Brasília) na terceira rodada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet