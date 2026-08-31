Flamengo acerta contratação de Joaquín Freitas, joia do River Plate

Rubro-Negro desembolsa US$ 15 milhões por atacante argentino de 19 anos.

Edilzon Gamez/Getty Images

Atacante de 19 anos embarca nesta segunda-feira para o Rio de Janeiro para assinar contrato e ser inscrito na Libertadores.

O Flamengo concretizou a compra do atacante Joaquín Freitas, promessa de 19 anos que defendia o River Plate.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, a transferência foi fechada pelo montante de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 78 milhões).

“O River Plate seguirá com 20% dos direitos do jogador. O Flamengo chegou a oferecer US$ 17 milhões, mas o clube argentino optou por receber uma quantia menor para manter parte do passe do atleta”, explicou Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

Chegada ao Rio, Libertadores e pacote de reforços

Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a diretoria rubro-negra se movimentou rápido para recompor o setor ofensivo:

Inscrição na Libertadores: Freitas desembarca no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (31/8) para realizar exames e ser inscrito a tempo das quartas de final do torneio continental.

Chegada de Anthony Valencia: Além de Freitas, o atacante equatoriano de 23 anos já está na capital fluminense após passagem pelo Royal Antwerp, da Bélgica.

Reposição de Saídas: A dupla chega para cobrir as baixas de Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, e Wallace Yan, que se transferiu para o Red Bull Bragantino.

Quanto o Flamengo pagou para contratar Joaquín Freitas do River Plate?

O Rubro-Negro investiu US$ 15 milhões (cerca de R$ 78 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante.

Joaquín Freitas poderá jogar a Libertadores pelo Flamengo?

Sim. A diretoria agilizou a viagem do atleta para finalizar a documentação e inscrevê-lo a tempo das quartas de final.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet