Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder no Brasileiro

Samuel Lino marca duas vezes, Carrascal fecha o placar e arbitragem anula três gols ao longo do clássico

Samuel Lino marca dois gols, Carrascal fecha o placar e rubro-negro chega a 48 pontos na Série A/ Foto: Reprodução

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste domingo (30), no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com destaque para a atuação ofensiva de Samuel Lino, autor de dois gols, e de Carrascal, que selou a vitória nos minutos finais, o clássico carioca também ficou marcado por três intervenções da arbitragem que anularam tentos durante o confronto.

O resultado mantém o Flamengo na vice-liderança da Série A, agora com 48 pontos — três a menos que o líder Palmeiras, que entra em campo contra o Mirassol. O Botafogo permanece na 12ª colocação da tabela, com 30 pontos somados.

O jogo começou movimentado no Maracanã. Aos três minutos, o Botafogo assustou em finalização de Arthur Cabral defendida por Rossi. Pouco depois, aos nove, a equipe alvinegra chegou a balançar as redes com o próprio Arthur Cabral, mas o lance foi anulado após a arbitragem constatar toque de mão do atacante na origem da jogada.

A resposta do Flamengo foi imediata. Aos 12 minutos, Jorginho efetuou lançamento para a área, Samuel Lino infiltrou-se entre os defensores e tocou na saída do goleiro Gabriel Batista para abrir o placar. O rubro-negro voltou a marcar aos 21 minutos, novamente com Samuel Lino, contudo o gol acabou invalidado por posição de impedimento.

Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo manteve maior controle da posse de bola e buscou criar oportunidades por meio de cruzamentos, enquanto o Botafogo se fechou na defesa e apostou em saídas rápidas em contra-ataque.

O Botafogo voltou do intervalo buscando equilibrar as ações e arriscou em investidas com Arthur Cabral. Aos 18 minutos do segundo tempo, Arrascaeta exigiu defesa de Gabriel Batista. Logo em seguida, Lucas Paquetá balançou as redes para o Flamengo, mas a arbitragem assinalou irregularidade e anulou o terceiro gol da partida.

Aos 40 minutos, o clube rubro-negro consolidou a vitória em transição rápida: Carrascal avançou pelo meio e serviu Samuel Lino, que invadiu a grande área e encobriu o goleiro Gabriel Batista para fazer 2 a 0.

Três minutos mais tarde, aos 43, o Flamengo construiu a jogada do terceiro gol. Jorginho acionou Samuel Lino, Cebolinha deu passe de letra e Carrascal finalizou no canto para decretar o 3 a 0 definitivo.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando recebe o Mirassol no Maracanã, em partida remarcada válida pela 4ª rodada do Brasileirão. O Botafogo enfrenta o Palmeiras no domingo (6), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da competição nacional.