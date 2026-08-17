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Gabriel Brazão, do Santos, provoca torcida e comissão do Vasco

Goleiro santista debochou do clube carioca em São Januário após vitória por 3 a 0

Por Redação ContilNet
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Gabriel Brazão, do Santos, provoca torcida e comissão do Vasco
William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images

Goleiro do Peixe ironizou o estádio do Vasco após goleada por 3 a 0 no confronto direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, viralizou nas redes sociais após ser flagrado provocando membros da comissão técnica e torcedores do Vasco no último domingo (16/8). A polêmica ocorreu logo após o apito final da vitória do Peixe por 3 a 0 dentro do estádio de São Januário, em partida direta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, a atitude do camisa 1 santista gerou cobranças ainda dentro de campo.

“Brazão comemorou em direção ao banco de reservas e à arquibancada do Vasco e foi cobrado por Ricardo Benarroz, da comissão carioca. Ao ser alertado sobre respeitar a casa do adversário, o goleiro respondeu com ironia: ‘Casa? Que casa?'”, destacou o repórter Pedro Santana em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Alívio no Brasileirão e foco na Copa Sul-Americana

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a partida teve grande impacto na tabela e antecipa jogos decisivos do meio de semana:

  • Goleada Alvinegra: Com gols marcados por Gabigol, Arão e Luan Peres, o Santos superou o rival carioca e abriu distância do Z-4.

  • Próximo Desafio do Santos: O Peixe volta a jogar nesta quinta-feira (20/8), às 19h, contra o Macará (Equador), valendo vaga nas quartas de final da Sul-Americana após vencer a ida por 2 a 1.

  • Agenda do Vasco: O Cruzmaltino, comandado pelo técnico Pedro Emanuel, encara o Olimpia na quinta-feira, às 19h, também pela Sul-Americana, após empate sem gols no primeiro duelo.

O que o goleiro Gabriel Brazão falou para provocar o Vasco?

Ao ser cobrado pela comissão do Vasco para não comemorar de forma ostensiva por estar jogando “na casa do adversário”, Brazão ironizou dizendo: “Casa? Que casa?”.

Quanto foi o jogo entre Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro?

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 em pleno estádio de São Januário, com gols de Gabigol, Arão e Luan Peres.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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