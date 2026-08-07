Goleiro acreano acerta com o Corinthians para a categoria de base

Revelado pelo Galvez, atleta de 16 anos e 1,92 m assina contrato de formação por três temporadas com o clube paulista

Jogador despertou interesse do Internacional, mas optou pela proposta da equipe paulista/ Foto: Reprodução

O goleiro acreano Alexandre Farah, de 16 anos, acertou a transferência para a base do Corinthians. Revelado pelas categorias de formação do Galvez, o atleta, que mede 1,92 m, assinou um contrato de formação com validade de três temporadas com a equipe paulista.

Nas últimas duas temporadas, o jovem defensor vestiu a camisa do Bahia. A ida para a equipe de São Paulo representa o novo passo da carreira do jogador na busca por espaço nas divisões de base do futebol nacional.

“O Alexandre iniciou no Galvez e somente disputou a Copa Rancharia pelo Santa Cruz quando estava acertado com o Bahia. É um atleta bastante promissor e vai jogar em uma das melhores bases do futebol brasileiro”, afirmou o técnico Kinho Brito, responsável pelo acompanhamento inicial do atleta.

Antes do acerto formal com o clube paulista, o estafe e a família do atleta avaliaram outras propostas do mercado nacional, incluindo uma investida do Internacional.

A escolha final pelo Corinthians priorizou o projeto de desenvolvimento oferecido para a posição na estrutura do Parque São Jorge.

“São dois grandes clubes. O mais importante é a sequência no trabalho de formação”, completou Kinho Brito.