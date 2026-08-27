Internacional x Grêmio onde assistir: informações da partida

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (27/08), às 20h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Beira-Rio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo
O jogo entre Internacional e Grêmio terá transmissão por Prime Video. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Internacional x Grêmio
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 27/08/2026
- Horário: 20h00 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre
- Transmissão: Prime Video
- Fase: Quartas de final
Com todos esses elementos, Internacional x Grêmio reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.