27/08/2026
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Internacional x Grêmio onde assistir: informações da partida

Confronto terá início às 20h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Internacional x Grêmio onde assistir
Internacional x Grêmio — Copa do Brasil, em 27/08/2026 às 20h00.

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (27/08), às 20h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Beira-Rio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo

O jogo entre Internacional e Grêmio terá transmissão por Prime Video. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Internacional x Grêmio
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 27/08/2026
  • Horário: 20h00 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre
  • Transmissão: Prime Video
  • Fase: Quartas de final

Com todos esses elementos, Internacional x Grêmio reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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